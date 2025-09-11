https://ria.ru/20250911/moldaviya-2041125728.html
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране - РИА Новости, 11.09.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране
Сложная экономическая ситуация в Молдавии привела к тому, что последние годы люди в стране работают больше, а получают меньше, заявил экс-премьер, лидер... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:17:00+03:00
2025-09-11T10:17:00+03:00
2025-09-11T10:17:00+03:00
в мире
молдавия
влад филат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_0:100:1341:854_1920x0_80_0_0_06f5b0b24929c922393d2809c147ffbf.jpg
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Сложная экономическая ситуация в Молдавии привела к тому, что последние годы люди в стране работают больше, а получают меньше, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат. "В Молдавии, где инфляция остается высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного (правящей в республике политсилой) ПДС, реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация. Еще хуже – три из пяти лет правления ПДС обернулись для молдаван реальными зарплатами ниже уровня 2020 года. То есть люди работали больше, платили больше, а получали меньше", – заявил Филат журналистам. По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда люди платят больше налогов, но при этом жизни в стране становится только хуже. "Предприниматели задыхаются, затраты растут беспрецедентно, а возможности повышать зарплаты исчезли; небольшие корректировки окладов мгновенно съедаются инфляцией. Некомпетентность имеет цену. И это самая высокая цена, которую когда-либо платили граждане этой страны. Учебники по экономике через годы будут описывать этот период под коротким, но жёстким названием: кризис некомпетентности партии "Действие и солидарность", - подчеркнул Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250909/moldaviya-2040685449.html
https://ria.ru/20250909/moldaviya-2040647544.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/03/1992397582_75:0:1266:893_1920x0_80_0_0_cc1c96dcb9245237ad1826d5300885df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, влад филат
В мире, Молдавия, Влад Филат
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране
Филат: стагнация в Молдавии обернулась низким уровнем зарплат
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Сложная экономическая ситуация в Молдавии привела к тому, что последние годы люди в стране работают больше, а получают меньше, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат.
"В Молдавии
, где инфляция остается высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного (правящей в республике политсилой) ПДС, реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация. Еще хуже – три из пяти лет правления ПДС обернулись для молдаван реальными зарплатами ниже уровня 2020 года. То есть люди работали больше, платили больше, а получали меньше", – заявил Филат
журналистам.
По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда люди платят больше налогов, но при этом жизни в стране становится только хуже.
"Предприниматели задыхаются, затраты растут беспрецедентно, а возможности повышать зарплаты исчезли; небольшие корректировки окладов мгновенно съедаются инфляцией. Некомпетентность имеет цену. И это самая высокая цена, которую когда-либо платили граждане этой страны. Учебники по экономике через годы будут описывать этот период под коротким, но жёстким названием: кризис некомпетентности партии "Действие и солидарность", - подчеркнул Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.