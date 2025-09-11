Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране - РИА Новости, 11.09.2025
10:17 11.09.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране
Экс-премьер Молдавии рассказал о последствиях стагнации в стране
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Сложная экономическая ситуация в Молдавии привела к тому, что последние годы люди в стране работают больше, а получают меньше, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат. "В Молдавии, где инфляция остается высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного (правящей в республике политсилой) ПДС, реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация. Еще хуже – три из пяти лет правления ПДС обернулись для молдаван реальными зарплатами ниже уровня 2020 года. То есть люди работали больше, платили больше, а получали меньше", – заявил Филат журналистам. По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда люди платят больше налогов, но при этом жизни в стране становится только хуже. "Предприниматели задыхаются, затраты растут беспрецедентно, а возможности повышать зарплаты исчезли; небольшие корректировки окладов мгновенно съедаются инфляцией. Некомпетентность имеет цену. И это самая высокая цена, которую когда-либо платили граждане этой страны. Учебники по экономике через годы будут описывать этот период под коротким, но жёстким названием: кризис некомпетентности партии "Действие и солидарность", - подчеркнул Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
© Sputnik / Vladimir PolusatovВлад Филат
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Влад Филат. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 сен - РИА Новости. Сложная экономическая ситуация в Молдавии привела к тому, что последние годы люди в стране работают больше, а получают меньше, заявил экс-премьер, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии Влад Филат.
Молдавии, где инфляция остается высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного (правящей в республике политсилой) ПДС, реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация. Еще хуже – три из пяти лет правления ПДС обернулись для молдаван реальными зарплатами ниже уровня 2020 года. То есть люди работали больше, платили больше, а получали меньше", – заявил Филат журналистам.
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии, заявил посол в Кишиневе
9 сентября, 14:47
По его словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда люди платят больше налогов, но при этом жизни в стране становится только хуже.
"Предприниматели задыхаются, затраты растут беспрецедентно, а возможности повышать зарплаты исчезли; небольшие корректировки окладов мгновенно съедаются инфляцией. Некомпетентность имеет цену. И это самая высокая цена, которую когда-либо платили граждане этой страны. Учебники по экономике через годы будут описывать этот период под коротким, но жёстким названием: кризис некомпетентности партии "Действие и солидарность", - подчеркнул Филат.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Правящая партия Молдавии готовится к худшему на выборах, считает эксперт
9 сентября, 12:42
 
В миреМолдавияВлад Филат
 
 
