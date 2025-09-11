Филат обвинил власти Молдавии в манипуляции экономической статистикой
Экс-премьер Молдавии Филат обвинил власти в манипуляции статистикой
КИШИНЕВ, 11 сен – РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что власти страны манипулируют статистикой.
Пресс-секретарь правительства Даниэл Водэ в начале сентября заявил журналистам, что в 2024 году в Молдавии было зарегистрировано 8 742 новых предприятия — "наибольшее количество за последние десять лет". Власти назвали этот показатель подтверждением правильного курса экономических реформ.
"Правительство PAS (правящая партия "Действие и солидарность - ред.) открыло для себя "экономическое чудо": в 2024 году было создано 8742 новых предприятия — "наибольшее количество за последние 10 лет". И, конечно же, сразу сделало вывод, что "экономика движется в правильном направлении". Но это не экономика, а учебник по пропаганде и дешёвая манипуляция для тех, кто не умеет читать статистику", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Политик привел данный Национального бюро статистики, отметив, что из 68,7 тысячи компаний в стране более 24 тысяч завершили год с убытками, а еще свыше 15 тысяч не зафиксировали продаж.
"Практически каждая третья компания — в минусе", — подчеркнул экс-премьер.
Филат отметил, что совокупные убытки бизнеса в Молдавии превысили 11,3 миллиарда леев (около 630 миллионов долларов), при этом наиболее пострадали торговля — 2,47 миллиарда леев (около 138 миллионов долларов), сельское хозяйство — 2,07 миллиарда леев (около 116 миллионов долларов), а также строительство, энергетика, транспорт и промышленность.
"Правление ПДС стало самым слабым и некомпетентным за всё время независимости", - резюмировал экс-премьер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.-0-