Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T11:12:00+03:00
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщается в картотеке инстанции. "Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее РИА Новости сообщало, что суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать меру пресечения. Сначала она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру, затем переехала в квартиру на Ленинградском проспекте. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
