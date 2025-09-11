https://ria.ru/20250911/mitroshina-2041140920.html

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной - РИА Новости, 11.09.2025

Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщается в картотеке инстанции. "Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее РИА Новости сообщало, что суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать меру пресечения. Сначала она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру, затем переехала в квартиру на Ленинградском проспекте. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.

