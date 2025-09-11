Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной

Рейтинг@Mail.ru
11:12 11.09.2025
Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщается в картотеке инстанции. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщается в картотеке инстанции. "Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста", - сказано в карточке уголовного дела. Ранее РИА Новости сообщало, что суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать меру пресечения. Сначала она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру, затем переехала в квартиру на Ленинградском проспекте. Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме. Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
происшествия, москва, россия, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Происшествия, Москва, Россия, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександра Митрошина
Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Александра Митрошина. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денег, сообщается в картотеке инстанции.
"Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о продлении срока домашнего ареста", - сказано в карточке уголовного дела.
Ранее РИА Новости сообщало, что суд разрешил Митрошиной поменять адрес, по которому ей нужно отбывать меру пресечения. Сначала она находилась в квартире в районе Митино, которая принадлежит ее свекру, затем переехала в квартиру на Ленинградском проспекте.
Против блогера возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
Блогер Никита Ефремов* в зале суда - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов
9 сентября, 15:33
 
