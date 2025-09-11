https://ria.ru/20250911/mironov-2041176001.html

Миронов сравнил убийства Кирка и Дугиной

Миронов сравнил убийства Кирка и Дугиной - РИА Новости, 11.09.2025

Миронов сравнил убийства Кирка и Дугиной

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости сравнил убийство консервативного американского активиста... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Сергей Миронов в беседе с РИА Новости сравнил убийство консервативного американского активиста Чарли Кирка с убийством журналистки и российского общественного деятеля Дарьи Дугиной, отметив, что они оба вели битву за умы молодежи. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный активист Кирк накануне был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Кирк также говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ" и подчеркивал, что Крым всегда был частью России. "За убийством общественного деятеля Чарли Кирка стоит "партия войны", которая объединяет политиков и военно-промышленные круги США и Европы, заинтересованные в эскалации конфликта с РФ. Это преступление можно сравнить с убийством Дарьи Дугиной - они оба вели битву за умы молодежи и поплатились жизнью", - сказал он. Комментируя убийство Кирка, парламентарий напомнил, что в США покушения на общественных деятелей и даже на президентов случались и раньше, и "каждый раз это было связано с глубоким кризисом в политике страны". "Действующий президент Дональд Трамп сам едва не стал жертвой политического террора, но устранить его не получилось. Теперь взялись за идеологов его движения. С этой точки зрения убийство Кирка, активно выступавшего за сохранение традиционных ценностей, можно сравнить с убийством Дарьи Дугиной, которая вела битву за умы молодежи", - сказал лидер СРЗП. В то же время он указал, что противоречия между республиканцами и демократами, которые становятся все более острыми, - это лишь верхушка айсберга. Дугина погибла 20 августа 2022 года в Подмосковье в результате подрыва автомобиля. Российские власти назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские спецслужбы. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам. В России и далеко за ее пределами продолжают бережно хранить память о Дарье и ее творческом наследии: крупными тиражами издаются ее книги, реализуются многочисленные инициативы и проекты, включая международную молодежную премию "Русский фронтир", общественную награду – медаль "За верность Русскому миру и традиционным ценностям". Именем Дугиной названы улицы российских городов, а ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках. В парке "Захарово" Одинцовского городского округа Москвы был установлен памятник журналистке работы скульптора Дмитрия Александрова.

