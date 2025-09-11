Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей - РИА Новости, 11.09.2025
14:45 11.09.2025
Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей
Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей - РИА Новости, 11.09.2025
Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей
Министерство культуры России предлагает зарубежным партнерам создать многосторонний Меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных... РИА Новости, 11.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Министерство культуры России предлагает зарубежным партнерам создать многосторонний Меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей по итогам Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и согласовать его в начале 2026 года, инициативу озвучила глава ведомства Ольга Любимова. "...Министерство культуры Российской Федерации выступает с инициативой создания многостороннего Меморандума о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей. Предлагаем вместе разработать такой документ по итогам Форума и провести его согласование в начале 2026 года. Будем рады вашей поддержке данного предложения, которое подчёркивает единство взглядов на построение крепких культурных связей во благо народов наших государств", - сказала она в ходе встрече с главами официальных делегаций зарубежных стран. Любимова подчеркнула, что тема сохранения культурного суверенитета остаётся актуальной для большинства стран, а уважение и знание традиций и ценностей является основой взаимопонимания и дружбы народов. Министр также напомнила, что в 2022 году в России указом президента РФ утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и назвала этот документ крайне важным, определяющим стратегический вектор государственной политики. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре- новые возможности".
россия, ольга любимова, культура
Россия, Ольга Любимова, Культура
Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей

Минкультуры предложило создать многосторонний меморандум по культурным ценностям

© РИА Новости / Александр Вильф
Здание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Министерство культуры России предлагает зарубежным партнерам создать многосторонний Меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей по итогам Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и согласовать его в начале 2026 года, инициативу озвучила глава ведомства Ольга Любимова.
"...Министерство культуры Российской Федерации выступает с инициативой создания многостороннего Меморандума о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей. Предлагаем вместе разработать такой документ по итогам Форума и провести его согласование в начале 2026 года. Будем рады вашей поддержке данного предложения, которое подчёркивает единство взглядов на построение крепких культурных связей во благо народов наших государств", - сказала она в ходе встрече с главами официальных делегаций зарубежных стран.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Проект Запада по отмене русской культуры провалился, заявила Захарова
13:24
Любимова подчеркнула, что тема сохранения культурного суверенитета остаётся актуальной для большинства стран, а уважение и знание традиций и ценностей является основой взаимопонимания и дружбы народов.
Министр также напомнила, что в 2022 году в России указом президента РФ утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и назвала этот документ крайне важным, определяющим стратегический вектор государственной политики.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре- новые возможности".
Баннер Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Концерт "Душа России. Россия — миру" открыл культурную программу ВЭФ
3 сентября, 16:29
 
РоссияОльга ЛюбимоваКультура
 
 
