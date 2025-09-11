https://ria.ru/20250911/minkultury-2041208364.html

Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей

Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей - РИА Новости, 11.09.2025

Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей

Министерство культуры России предлагает зарубежным партнерам создать многосторонний Меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T14:45:00+03:00

2025-09-11T14:45:00+03:00

2025-09-11T14:45:00+03:00

россия

ольга любимова

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143904/15/1439041547_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_e2170f9135dcbd8fb61775e249528646.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Министерство культуры России предлагает зарубежным партнерам создать многосторонний Меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей по итогам Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и согласовать его в начале 2026 года, инициативу озвучила глава ведомства Ольга Любимова. "...Министерство культуры Российской Федерации выступает с инициативой создания многостороннего Меморандума о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей. Предлагаем вместе разработать такой документ по итогам Форума и провести его согласование в начале 2026 года. Будем рады вашей поддержке данного предложения, которое подчёркивает единство взглядов на построение крепких культурных связей во благо народов наших государств", - сказала она в ходе встрече с главами официальных делегаций зарубежных стран. Любимова подчеркнула, что тема сохранения культурного суверенитета остаётся актуальной для большинства стран, а уважение и знание традиций и ценностей является основой взаимопонимания и дружбы народов. Министр также напомнила, что в 2022 году в России указом президента РФ утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и назвала этот документ крайне важным, определяющим стратегический вектор государственной политики. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре- новые возможности".

https://ria.ru/20250911/on-2041186035.html

https://ria.ru/20250903/vef-2039419246.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, культура