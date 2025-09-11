Минкультуры предложило создать меморандум о сохранении культурных ценностей
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Министерство культуры России предлагает зарубежным партнерам создать многосторонний Меморандум о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей по итогам Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и согласовать его в начале 2026 года, инициативу озвучила глава ведомства Ольга Любимова.
"...Министерство культуры Российской Федерации выступает с инициативой создания многостороннего Меморандума о взаимопонимании в вопросах сохранения традиционных культурных ценностей. Предлагаем вместе разработать такой документ по итогам Форума и провести его согласование в начале 2026 года. Будем рады вашей поддержке данного предложения, которое подчёркивает единство взглядов на построение крепких культурных связей во благо народов наших государств", - сказала она в ходе встрече с главами официальных делегаций зарубежных стран.
Любимова подчеркнула, что тема сохранения культурного суверенитета остаётся актуальной для большинства стран, а уважение и знание традиций и ценностей является основой взаимопонимания и дружбы народов.
Министр также напомнила, что в 2022 году в России указом президента РФ утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, и назвала этот документ крайне важным, определяющим стратегический вектор государственной политики.
Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре- новые возможности".
