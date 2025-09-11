https://ria.ru/20250911/mindich-2041098643.html
В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку, пишут СМИ
В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку, пишут СМИ - РИА Новости, 11.09.2025
В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку, пишут СМИ
В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета “Украинская правда”. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T07:05:00+03:00
2025-09-11T07:05:00+03:00
2025-09-11T07:05:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
оппозиционная платформа - за жизнь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_70b8ca8fea69c676da43c67c05d32d54.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета “Украинская правда”.“На этот раз проверку осуществляло не то государственное учреждение, которое безуспешно проверяло квартиру раньше (речь идет о предыдущей проверке квартиры Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). — Прим. ред.)”, — утверждает издание.При этом, как отмечается в публикации, в квартиру к Миндичу мог заходить сам Зеленский, т.е. вполне вероятно, что глава киевского режима мог попасть на какую-либо из записей.Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Зеленский оказался под прицелом НАБУ и САП, структуры уже собирают материалы для народного трибунала над ним.
https://ria.ru/20250814/zelenskij-2035168391.html
https://ria.ru/20250731/zakon-2032633537.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014435232_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_36488da7c29dc530d586650d482995a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Оппозиционная платформа - За жизнь
В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку, пишут СМИ
УП: в квартире близкого к Зеленскому бизнесмена Миндича нашли прослушку