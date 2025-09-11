Рейтинг@Mail.ru
В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку, пишут СМИ
07:05 11.09.2025
В квартире близкого к Зеленскому бизнесмена нашли прослушку, пишут СМИ
В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета "Украинская правда".
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
оппозиционная платформа - за жизнь
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета “Украинская правда”.“На этот раз проверку осуществляло не то государственное учреждение, которое безуспешно проверяло квартиру раньше (речь идет о предыдущей проверке квартиры Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). — Прим. ред.)”, — утверждает издание.При этом, как отмечается в публикации, в квартиру к Миндичу мог заходить сам Зеленский, т.е. вполне вероятно, что глава киевского режима мог попасть на какую-либо из записей.Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Зеленский оказался под прицелом НАБУ и САП, структуры уже собирают материалы для народного трибунала над ним.
украина
в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Оппозиционная платформа - За жизнь
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, приближенного к Владимиру Зеленскому, нашли прослушку, пишет газета “Украинская правда”.
“На этот раз проверку осуществляло не то государственное учреждение, которое безуспешно проверяло квартиру раньше (речь идет о предыдущей проверке квартиры Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). — Прим. ред.)”, — утверждает издание.
При этом, как отмечается в публикации, в квартиру к Миндичу мог заходить сам Зеленский, т.е. вполне вероятно, что глава киевского режима мог попасть на какую-либо из записей.
Ранее экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Зеленский оказался под прицелом НАБУ и САП, структуры уже собирают материалы для народного трибунала над ним.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Оппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала