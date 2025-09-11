https://ria.ru/20250911/mikhaylovka-2041244249.html
В запорожской Михайловке при атаке дрона ранены три человека
В запорожской Михайловке при атаке дрона ранены три человека - РИА Новости, 11.09.2025
В запорожской Михайловке при атаке дрона ранены три человека
Три жителя села Михайловка Запорожской области ранены из-за атаки дрона, они госпитализированы, сообщил минздрав региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Три жителя села Михайловка Запорожской области ранены из-за атаки дрона, они госпитализированы, сообщил минздрав региона в своем Telegram-канале."Ранения разной степени тяжести в результате атаки БПЛА получили три местных жителя. Пострадавшие доставлены в местную больницу, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сообщили в ведомстве.
