В запорожской Михайловке при атаке дрона ранены три человека

Три жителя села Михайловка Запорожской области ранены из-за атаки дрона, они госпитализированы, сообщил минздрав региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025

запорожская область

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Три жителя села Михайловка Запорожской области ранены из-за атаки дрона, они госпитализированы, сообщил минздрав региона в своем Telegram-канале."Ранения разной степени тяжести в результате атаки БПЛА получили три местных жителя. Пострадавшие доставлены в местную больницу, где им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

запорожская область

запорожская область, происшествия