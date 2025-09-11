https://ria.ru/20250911/mid-2041310104.html

Россия призвала Польшу изменить решение по закрытию границы с Белоруссией

Россия призвала Польшу изменить решение по закрытию границы с Белоруссией - РИА Новости, 11.09.2025

Россия призвала Польшу изменить решение по закрытию границы с Белоруссией

Россия призывает Варшаву пересмотреть решение о закрытии пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии в кратчайшие сроки, этот шаг деструктивен, заявила... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия призывает Варшаву пересмотреть решение о закрытии пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии в кратчайшие сроки, этот шаг деструктивен, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы. Односторонние действия Польши нанесут серьезный ущерб ее международным партнерам, использующим польско-белорусскую границу для товарного обмена", - отметила она.Рестрикции польских властей подрывают базовые гуманитарные принципы, в первую очередь свободу передвижения людей, отметила Захарова."Жители приграничных районов Польши и Белоруссии лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты. Призываем Варшаву задуматься о последствиях таких деструктивных шагов и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.

