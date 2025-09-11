https://ria.ru/20250911/mi-8-2041247174.html

Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде

Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде - РИА Новости, 11.09.2025

Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде

Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в аэропорту "Храброво" в Калининграде могли стать неполадки, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в аэропорту "Храброво" в Калининграде могли стать неполадки, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.По его данным, экипаж вертолета заранее предупредил о неполадках с двигателем и о том, что он готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Храброво". Ориентировочно в 15.44 мск вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипажа. Никто не пострадал, добавил источник.

