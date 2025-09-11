Рейтинг@Mail.ru
Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде
16:52 11.09.2025 (обновлено: 17:19 11.09.2025)
Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в аэропорту "Храброво" в Калининграде могли стать неполадки, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.По его данным, экипаж вертолета заранее предупредил о неполадках с двигателем и о том, что он готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Храброво". Ориентировочно в 15.44 мск вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипажа. Никто не пострадал, добавил источник.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в аэропорту "Храброво" в Калининграде могли стать неполадки, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его данным, экипаж вертолета заранее предупредил о неполадках с двигателем и о том, что он готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Храброво". Ориентировочно в 15.44 мск вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипажа. Никто не пострадал, добавил источник.
Международный аэропорт Храброво (Калининград) - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Жесткая посадка Ми-8 в Храброво не повлияла на работу аэропорта
17:17
 
КалининградМи-8Происшествия – Радио Sputnik
 
 
