https://ria.ru/20250911/mi-8-2041247174.html
Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде
Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде - РИА Новости, 11.09.2025
Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде
Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в аэропорту "Храброво" в Калининграде могли стать неполадки, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:52:00+03:00
2025-09-11T16:52:00+03:00
2025-09-11T17:19:00+03:00
калининград
ми-8
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787835838_0:107:3018:1805_1920x0_80_0_0_d9307582f961bf925e2287328364fe49.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Причиной аварийной посадки вертолета Ми-8 в аэропорту "Храброво" в Калининграде могли стать неполадки, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.По его данным, экипаж вертолета заранее предупредил о неполадках с двигателем и о том, что он готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Храброво". Ориентировочно в 15.44 мск вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипажа. Никто не пострадал, добавил источник.
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041254044.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787835838_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f6f9dae07621c0b0916404c0192c47a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, ми-8, происшествия – радио sputnik
Калининград, Ми-8, Происшествия – Радио Sputnik
Стала известна возможная причина аварийной посадки Ми-8 в Калининграде
Причиной аварийной посадки Ми-8 в Калининграде могли стать неполадки