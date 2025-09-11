https://ria.ru/20250911/mi-8-2041245561.html
Ми-8 совершил аварийную посадку в Калининграде
Ми-8 совершил аварийную посадку в Калининграде - РИА Новости, 11.09.2025
Ми-8 совершил аварийную посадку в Калининграде
2025-09-11T16:48:00+03:00
2025-09-11T16:48:00+03:00
2025-09-11T17:02:00+03:00
калининград
ми-8 амтш
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894261076_0:0:3159:1776_1920x0_80_0_0_f41d605fee2b616d309987f9eabbdaf3.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту "Храброво" в Калининграде, по предварительной информации, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Храброво" в Калининграде аварийно сел вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительно, пострадавших в результате авиационного инцидента нет.Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, экипаж вертолета Ми-8 заранее предупредил о неполадках с двигателем и о том, что он готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Храброво". Ориентировочно в 15.44 мск вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипажа. Никто не пострадал, добавил источник.
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894261076_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_7e869ff343f65eefd8c800881a2bbc8a.jpg
калининград, ми-8 амтш, происшествия
Калининград, Ми-8 АМТШ, Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Калининграде
Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Храброво в Калининграде
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту "Храброво" в Калининграде, по предварительной информации, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В аэропорту "Храброво" в Калининграде
аварийно сел вертолет Ми-8
", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, пострадавших в результате авиационного инцидента нет.
Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, экипаж вертолета Ми-8 заранее предупредил о неполадках с двигателем и о том, что он готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Храброво". Ориентировочно в 15.44 мск вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипажа. Никто не пострадал, добавил источник.