Ми-8 совершил аварийную посадку в Калининграде

Ми-8 совершил аварийную посадку в Калининграде

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту "Храброво" в Калининграде, по предварительной информации, пострадавших нет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В аэропорту "Храброво" в Калининграде аварийно сел вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.По его словам, предварительно, пострадавших в результате авиационного инцидента нет.Как сообщил агентству источник в экстренных службах региона, экипаж вертолета Ми-8 заранее предупредил о неполадках с двигателем и о том, что он готовится совершить аварийную посадку в аэропорту "Храброво". Ориентировочно в 15.44 мск вертолет сел. На борту 23 человека, 20 человек пассажиров и три человека экипажа. Никто не пострадал, добавил источник.

