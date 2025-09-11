Рейтинг@Mail.ru
01:38 11.09.2025 (обновлено: 04:15 11.09.2025)
Медведев прокомментировал убийство американского активиста Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Команде президента США Дональда Трампа после гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения нужно осознать, что поддерживая Украину, власти США поддерживают убийства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х. "Политические преступления и убийства в последнее время совершаются разного рода леволиберальными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. (Премьер Словакии Роберт – ред.) Фицо, Кирк. Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц", - написал Медведев на своей странице. Чарли Кирк был критиком поддержки Украины со стороны США. Он получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства.
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Команде президента США Дональда Трампа после гибели консервативного активиста Чарли Кирка в результате покушения нужно осознать, что поддерживая Украину, власти США поддерживают убийства, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.
"Политические преступления и убийства в последнее время совершаются разного рода леволиберальными отбросами, поддерживающими бандеровский Киев. (Премьер Словакии Роберт – ред.) Фицо, Кирк. Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц", - написал Медведев на своей странице.
Чарли Кирк был критиком поддержки Украины со стороны США. Он получил огнестрельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта, от которого впоследствии скончался в больнице. Университет сообщил, что подозреваемый в нападении пока не задержан. Трамп ранее подтвердил смерть политика и выразил соболезнования его семье.
Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая 2024 года после выездного заседания правительства.
