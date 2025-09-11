Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска заявил, что задумался об изучении долголетия
07:19 11.09.2025
Отец Илона Маска заявил, что задумался об изучении долголетия
Отец Илона Маска заявил, что задумался об изучении долголетия
в мире
босния и герцеговина
дубай
эррол маск
илон маск
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, рассказал в интервью РИА Новости, что подумывает заняться исследованиями в области долголетия на фоне растущего интереса к продлению жизни человека. "В начале этого года мне сказали: если открывать такой институт, стоит заняться именно долголетием. Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию. Я ответил: мы можем это сделать", — отметил Маск. По его словам, цель подобных исследований — увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет. Маск напомнил, что до 1914 года средняя продолжительность жизни европейской женщины была всего 39 лет, а сейчас оценивается примерно в 87 лет. При этом бизнесмен сообщил, что планирует открыть Институт гравитации, который, по его мнению, поможет продвинуться в изучении этой области и приблизить человечество к путешествиям в пространстве-времени. В качестве площадки для института он рассматривает Боснию и Герцеговину. "Мне нравится идея Боснии и Герцеговины, потому что там живут христиане, мусульмане и другие. Это не одна религия, а разнообразие, и это очень важно", — сказал Маск. По его словам, он рассматривал и Дубай, отметив "просвещённое" руководство эмирата, но единственная официальная религия (ислам) делает эмират менее подходящим вариантом. Маск добавил, что на создание института потребуется около 100 миллионов долларов.
босния и герцеговина
дубай
в мире, босния и герцеговина, дубай, эррол маск, илон маск
В мире, Босния и Герцеговина, Дубай, Эррол Маск, Илон Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, рассказал в интервью РИА Новости, что подумывает заняться исследованиями в области долголетия на фоне растущего интереса к продлению жизни человека.
"В начале этого года мне сказали: если открывать такой институт, стоит заняться именно долголетием. Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию. Я ответил: мы можем это сделать", — отметил Маск.
По его словам, цель подобных исследований — увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет. Маск напомнил, что до 1914 года средняя продолжительность жизни европейской женщины была всего 39 лет, а сейчас оценивается примерно в 87 лет.
При этом бизнесмен сообщил, что планирует открыть Институт гравитации, который, по его мнению, поможет продвинуться в изучении этой области и приблизить человечество к путешествиям в пространстве-времени.
В качестве площадки для института он рассматривает Боснию и Герцеговину.
"Мне нравится идея Боснии и Герцеговины, потому что там живут христиане, мусульмане и другие. Это не одна религия, а разнообразие, и это очень важно", — сказал Маск.
По его словам, он рассматривал и Дубай, отметив "просвещённое" руководство эмирата, но единственная официальная религия (ислам) делает эмират менее подходящим вариантом.
Маск добавил, что на создание института потребуется около 100 миллионов долларов.
