Отец Илона Маска заявил, что задумался об изучении долголетия
Отец Илона Маска заявил, что задумался об изучении долголетия - РИА Новости, 11.09.2025
Отец Илона Маска заявил, что задумался об изучении долголетия
Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, рассказал в интервью РИА Новости, что подумывает заняться исследованиями в области долголетия на...
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, рассказал в интервью РИА Новости, что подумывает заняться исследованиями в области долголетия на фоне растущего интереса к продлению жизни человека. "В начале этого года мне сказали: если открывать такой институт, стоит заняться именно долголетием. Люди готовы вкладывать огромные деньги в долголетие, а не в гравитацию. Я ответил: мы можем это сделать", — отметил Маск. По его словам, цель подобных исследований — увеличить продолжительность жизни человека до 120 лет. Маск напомнил, что до 1914 года средняя продолжительность жизни европейской женщины была всего 39 лет, а сейчас оценивается примерно в 87 лет. При этом бизнесмен сообщил, что планирует открыть Институт гравитации, который, по его мнению, поможет продвинуться в изучении этой области и приблизить человечество к путешествиям в пространстве-времени. В качестве площадки для института он рассматривает Боснию и Герцеговину. "Мне нравится идея Боснии и Герцеговины, потому что там живут христиане, мусульмане и другие. Это не одна религия, а разнообразие, и это очень важно", — сказал Маск. По его словам, он рассматривал и Дубай, отметив "просвещённое" руководство эмирата, но единственная официальная религия (ислам) делает эмират менее подходящим вариантом. Маск добавил, что на создание института потребуется около 100 миллионов долларов.
