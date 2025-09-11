https://ria.ru/20250911/makron-2041318723.html

Во Франции призвали к импичменту Макрона после нового заявления о России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал к импичменту президента страны Эммануэля Макрона после его заявления об истребителях...

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал к импичменту президента страны Эммануэля Макрона после его заявления об истребителях Rafale для Польши из-за якобы российской угрозы."Макрон направит три истребителя Rafale в Польшу, чтобы использовать их против России. Он хочет войны! Требую немедленно объявить импичмент!" — написал он.Ранее в четверг французский лидер заявил о вторжении якобы российских беспилотников в Польшу и о решении направить три истребителя Rafale "для защиты воздушного пространства страны".Инцидент с БПЛА в ПольшеВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией республики сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу страны пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, однако ему не предоставили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022 года в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дудапризнал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

