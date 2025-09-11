Рейтинг@Mail.ru
Макрон призвал возобновить переговоры Израиля и ХАМАС
00:11 11.09.2025
Макрон призвал возобновить переговоры Израиля и ХАМАС
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Макрон сообщил, что провел разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после израильских ударов по Дохе. "Я желаю, чтобы переговоры об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и достижении прекращения огня немедленно возобновились", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х. Макрон также заявил, что Франция считает израильские удары в Катаре неприемлемыми и осуждает их. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
Макрон призвал возобновить переговоры Израиля и ХАМАС

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Макрон сообщил, что провел разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после израильских ударов по Дохе.
Последствия взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
После удара Израиля по Дохе прекращение огня не обсуждается, сообщает ХАМАС
Вчера, 16:31
"Я желаю, чтобы переговоры об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и достижении прекращения огня немедленно возобновились", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.
Макрон также заявил, что Франция считает израильские удары в Катаре неприемлемыми и осуждает их.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем".
В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.
Здание Минобороны Израиля в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Глава Минобороны Израиля выдвинул ультиматум ХАМАС
Вчера, 09:31
 
