https://ria.ru/20250911/makron-2041078318.html

Макрон призвал возобновить переговоры Израиля и ХАМАС

Макрон призвал возобновить переговоры Израиля и ХАМАС - РИА Новости, 11.09.2025

Макрон призвал возобновить переговоры Израиля и ХАМАС

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T00:11:00+03:00

2025-09-11T00:11:00+03:00

2025-09-11T00:11:00+03:00

в мире

израиль

катар

доха

эммануэль макрон

дональд трамп

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Макрон сообщил, что провел разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани после израильских ударов по Дохе. "Я желаю, чтобы переговоры об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и достижении прекращения огня немедленно возобновились", - написал Макрон на своей странице в соцсети Х. Макрон также заявил, что Франция считает израильские удары в Катаре неприемлемыми и осуждает их. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю. Офис Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США Дональд Трамп сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призвала стороны не допустить эскалации.

https://ria.ru/20250910/hamas-2041000368.html

https://ria.ru/20250910/dvizhenie-2040849773.html

израиль

катар

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, доха, эммануэль макрон, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году