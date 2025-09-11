https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041318166.html

Лукашенко написал письмо Трампу

Лукашенко написал письмо Трампу - РИА Новости, 11.09.2025

Лукашенко написал письмо Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо американскому президенту Дональду Трампу, сообщил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T21:57:00+03:00

2025-09-11T21:57:00+03:00

2025-09-11T21:57:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

александр лукашенко

дональд трамп

валентин рыбаков

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49789/65/497896579_0:141:3054:1859_1920x0_80_0_0_5c043fc0b4fe3e55549b9662481b550b.jpg

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко написал письмо американскому президенту Дональду Трампу, сообщил постоянный представитель Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков телеканалу "Первый информационный". В четверг представитель президента США Джон Коул передал письмо Трампа белорусскому президенту. Корреспондент телеканала напомнила Рыбакову, что в разговоре с белорусскими журналистами не так давно Лукашенко говорил, что тоже хочет написать письмо Трампу, и спросила, знает ли он что-то про это. "Я знаю, что письмо написано", - ответил Рыбаков. Рыбаков, который был переводчиком на встрече Лукашенко с американской делегацией, сообщил также, что американцы не отпускали его минут 15 на выходе перед тем, как уехать к себе в гостиницу. "Восхищались тем, как президент вел беседу. Признают, что не ожидали, что разговор будет таким открытым, искренним, что президент полностью владеет тематикой, знает все вопросы, которые поднимались и обсуждались", - сказал он.

https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041218810.html

белоруссия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, валентин рыбаков, оон