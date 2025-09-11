https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041232799.html

Минск готов обсуждать с США тему заключенных, заявил Лукашенко

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что США занимают конструктивную позицию по теме так называемых политзаключенных в Белоруссии, и Минск готов на эту тему разговаривать. "Мы готовы на эту тему разговаривать. Тем более американцы занимают конструктивную позицию, очень конструктивную позицию по так называемым политзаключенным. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство Белта.По словам Лукашенко, называются разные цифры так называемых политзаключенных в Белоруссии. "Они говорят: тысячу, девятьсот, тысячу триста, тысячу четыреста… Но мы не хватали первых попавшихся на улице. Мы понимаем, что еще несколько тысяч ходят и косо смотрят на власть, на страну и так далее, хотят тут что-то перевернуть. Мы это понимаем", - отметил белорусский президент.Он сообщил, что и американцы это понимают. "Ну обращаются к ним люди, родители (этих заключенных – ред.) и так далее. Они реагируют на это. Мы их слышим. С удовольствием разговариваем на эту тему. И если будет хоть малейшая возможность к освобождению отдельных людей, тем более они их забирают туда, в Европу или куда-то, пожалуйста", - добавил Лукашенко.Как сообщил ранее в четверг близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого", Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм. Шестеро из них - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании.Президент Литвы Гитанас Науседа раее заявил, что среди 52 заключенных, освобожденных ранее Белоруссией, есть граждане Великобритании, Германии, Франции, Польши и Латвии, все они находятся в Литве.

Наталья Макарова

