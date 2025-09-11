https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041225544.html
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников
МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО республики сбили часть летевших в направлении Польши беспилотников, Минск своевременно предупредил польскую сторону."Видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Даже нас… Они к нам не летели, эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Слушайте, как дикари, вот нагнетают обстановку на ровном месте", — сказал Лукашенко на встрече с постоянным представителем Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.Видео встречи показал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
