Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 11.09.2025 (обновлено: 16:48 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041225544.html
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников - РИА Новости, 11.09.2025
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО республики сбили часть летевших в направлении Польши беспилотников, Минск своевременно... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:42:00+03:00
2025-09-11T16:48:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
александр лукашенко
минск
валентин рыбаков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО республики сбили часть летевших в направлении Польши беспилотников, Минск своевременно предупредил польскую сторону.&quot;Видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Даже нас… Они к нам не летели, эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Слушайте, как дикари, вот нагнетают обстановку на ровном месте&quot;, — сказал Лукашенко на встрече с постоянным представителем Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.Видео встречи показал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
https://ria.ru/20250911/bpla-2041219921.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, минск, валентин рыбаков, оон
В мире, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Валентин Рыбаков, ООН
Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников

Лукашенко заявил, что ПВО Белоруссии сбила часть летевших в сторону Польши БПЛА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО республики сбили часть летевших в направлении Польши беспилотников, Минск своевременно предупредил польскую сторону.
«

"Видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Даже нас… Они к нам не летели, эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Слушайте, как дикари, вот нагнетают обстановку на ровном месте", — сказал Лукашенко на встрече с постоянным представителем Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.

Видео встречи показал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".
Сотрудники правоохранительных органов и военные на месте обнаружении сбитого беспилотника в населенном пункте Вохынь, Польша - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Польша нагнетает обстановку в связи с БПЛА, заявил Лукашенко
15:19
 
В миреПольшаБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскВалентин РыбаковООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала