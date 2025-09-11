https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041225544.html

Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников

Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников - РИА Новости, 11.09.2025

Лукашенко заявил, что белорусы сбили часть летевших в Польшу беспилотников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО республики сбили часть летевших в направлении Польши беспилотников, Минск своевременно... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T15:42:00+03:00

2025-09-11T15:42:00+03:00

2025-09-11T16:48:00+03:00

в мире

польша

белоруссия

александр лукашенко

минск

валентин рыбаков

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg

МИНСК, 11 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО республики сбили часть летевших в направлении Польши беспилотников, Минск своевременно предупредил польскую сторону."Видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Даже нас… Они к нам не летели, эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? Слушайте, как дикари, вот нагнетают обстановку на ровном месте", — сказал Лукашенко на встрече с постоянным представителем Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.Видео встречи показал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

https://ria.ru/20250911/bpla-2041219921.html

польша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, белоруссия, александр лукашенко, минск, валентин рыбаков, оон