Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:41:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
валентин рыбаков
оон
белавиа
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска. "То, что они начали снимать санкции с нас - американцы, - спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика - это жизнь людей", - сказал глава государства на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым Слова белорусского лидера передает госагентство Белта. В четверг Лукашенко принял представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".
белоруссия
сша
минск
