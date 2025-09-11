Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041225367.html
Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций
Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций - РИА Новости, 11.09.2025
Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:41:00+03:00
2025-09-11T15:41:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
валентин рыбаков
оон
белавиа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577964294_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_272239dc5706dcb8c36381a9c910085b.jpg
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска. "То, что они начали снимать санкции с нас - американцы, - спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика - это жизнь людей", - сказал глава государства на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым Слова белорусского лидера передает госагентство Белта. В четверг Лукашенко принял представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".
https://ria.ru/20250911/belorussiya-2041221190.html
https://ria.ru/20250911/belavia-2041216250.html
белоруссия
сша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577964294_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_61db547bbaea171626f80d584af6b1cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, валентин рыбаков, оон, белавиа
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко, Валентин Рыбаков, ООН, Белавиа
Лукашенко поблагодарил США за частичное снятие санкций

Лукашенко: снятие санкций является не основным, но важным направлением работы

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска.
"То, что они начали снимать санкции с нас - американцы, - спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика - это жизнь людей", - сказал глава государства на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Белоруссия не хочет войн, заявил Лукашенко
15:25
Слова белорусского лидера передает госагентство Белта.
В четверг Лукашенко принял представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".
Самолет Boeing 737-800 белорусской авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Белавиа" прокомментировала снятие санкций США
15:11
 
В миреБелоруссияСШАМинскАлександр ЛукашенкоВалентин РыбаковООНБелавиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала