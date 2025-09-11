https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041218810.html

Лукашенко заявил, что ценит письмо Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ценит письмо американского лидера Дональда Трампа к нему и умеет читать между строк.

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ценит письмо американского лидера Дональда Трампа к нему и умеет читать между строк."Прежде всего я прошу передать Дональду и первой леди США (благодарность - ред.) за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк. Мы очень ценим это послание Дональда Трампа", - сказал Лукашенко на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.Слова Лукашенко приводит госагентство Белта.В письме, которое передал белорусскому президенту представитель Трампа Джон Коул, говорится, в частности, о том, что Трамп молится за здоровье Лукашенко и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению совместных целей от имени народов США и Белоруссии.

