15:15 11.09.2025 (обновлено: 15:38 11.09.2025)
Лукашенко заявил, что ценит письмо Трампа
Лукашенко заявил, что ценит письмо Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ценит письмо американского лидера Дональда Трампа к нему и умеет читать между строк. РИА Новости, 11.09.2025
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ценит письмо американского лидера Дональда Трампа к нему и умеет читать между строк.&quot;Прежде всего я прошу передать Дональду и первой леди США (благодарность - ред.) за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк. Мы очень ценим это послание Дональда Трампа&quot;, - сказал Лукашенко на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.Слова Лукашенко приводит госагентство Белта.В письме, которое передал белорусскому президенту представитель Трампа Джон Коул, говорится, в частности, о том, что Трамп молится за здоровье Лукашенко и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению совместных целей от имени народов США и Белоруссии.
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ценит письмо американского лидера Дональда Трампа к нему и умеет читать между строк.
"Прежде всего я прошу передать Дональду и первой леди США (благодарность - ред.) за те поздравления, которые они направили в мой адрес, и пожелания. Мы понимаем, умеем читать между строк. Мы очень ценим это послание Дональда Трампа", - сказал Лукашенко на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.

Слова Лукашенко приводит госагентство Белта.
В письме, которое передал белорусскому президенту представитель Трампа Джон Коул, говорится, в частности, о том, что Трамп молится за здоровье Лукашенко и благополучие, а также за продолжающийся прогресс по достижению совместных целей от имени народов США и Белоруссии.
Встреча Александра Лукашенко и Джона Коула - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Представитель Трампа рассказал о нормализации отношений с Белоруссией
