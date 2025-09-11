Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных граждан - РИА Новости, 11.09.2025
14:48 11.09.2025
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных граждан
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности, помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". "По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь. Всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании", - говорится в сообщении.
в мире, белоруссия, сша, литва, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Белоруссия, США, Литва, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности, помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
"По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь. Всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании", - говорится в сообщении.
Президент Литвы прокомментировал освобождение белорусских заключенных
