https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041208581.html

Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных граждан

2025-09-11T14:48:00+03:00

МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности, помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". "По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь. Всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании", - говорится в сообщении.

