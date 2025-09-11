https://ria.ru/20250911/lukashenko-2041208581.html
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных граждан
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных граждан - РИА Новости, 11.09.2025
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности, помиловал 14... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T14:48:00+03:00
2025-09-11T14:48:00+03:00
2025-09-11T14:48:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
литва
александр лукашенко
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности, помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за шпионаж, экстремизм и терроризм, сообщил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого". "По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь. Всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них - граждане Литвы, по двое - Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один - Великобритании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250911/ssha-2041208220.html
белоруссия
сша
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, литва, александр лукашенко, дональд трамп
В мире, Белоруссия, США, Литва, Александр Лукашенко, Дональд Трамп
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных граждан
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранцев, осужденных за шпионаж