Мобильные антидронные группы защищают тыловые районы ЛНР

Мобильные антидронные группы защищают тыловые районы ЛНР - РИА Новости, 11.09.2025

Мобильные антидронные группы защищают тыловые районы ЛНР

11.09.2025

2025-09-11T07:26:00+03:00

2025-09-11T07:26:00+03:00

2025-09-11T08:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041104385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ecc5b656514f2d4f948e19a3a841a5db.jpg

ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Мобильные антидронные группы 96-ой бригады разведки 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" защищают небо от украинских БПЛА на пунктах воздушного наблюдения в ЛНР, используя опыт противодействия дронам на передовой, передает корреспондент РИА Новости с места дежурства расчета. Расчеты мобильных групп используют транспорт, оснащенный пулеметами, для выявления и уничтожения ударных БПЛА противника, пытающихся атаковать тыловые районы республики. "Раньше специализировались на доставке групп бойцов (на передовые позиции - ред.), а сейчас, так как война изменилась, начали применяться активно "птицы" (ударные БПЛА - ред.), работаем на мобильном посту воздушного наблюдения... Раньше стояли и ближе к первой линии, а сейчас нашли нам чуть-чуть другое применение", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Борода". Он пояснил, что опыт, полученный на передовой, теперь помогает эффективно противодействовать украинским БПЛА в тыловых районах.

луганская народная республика

Мобильные антидронные группы защищают небо от украинских БПЛА в ЛНР

безопасность, луганская народная республика