Мобильные антидронные группы защищают тыловые районы ЛНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11.09.2025
Мобильные антидронные группы защищают тыловые районы ЛНР
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Мобильные антидронные группы 96-ой бригады разведки 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" защищают небо от украинских БПЛА на пунктах воздушного наблюдения в ЛНР, используя опыт противодействия дронам на передовой, передает корреспондент РИА Новости с места дежурства расчета. Расчеты мобильных групп используют транспорт, оснащенный пулеметами, для выявления и уничтожения ударных БПЛА противника, пытающихся атаковать тыловые районы республики. "Раньше специализировались на доставке групп бойцов (на передовые позиции - ред.), а сейчас, так как война изменилась, начали применяться активно "птицы" (ударные БПЛА - ред.), работаем на мобильном посту воздушного наблюдения... Раньше стояли и ближе к первой линии, а сейчас нашли нам чуть-чуть другое применение", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Борода". Он пояснил, что опыт, полученный на передовой, теперь помогает эффективно противодействовать украинским БПЛА в тыловых районах.
2025
Мобильные антидронные группы защищают небо от украинских БПЛА в ЛНР
Мобильные антидронные группы 96-й бригады разведки 1-й танковой армии группировки войск "Запад" защищают небо от украинских БПЛА на пунктах воздушного наблюдения в ЛНР, используя опыт противодействия дронам на передовой, передает корреспондент РИА Новости с места дежурства расчета
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Мобильные антидронные группы 96-ой бригады разведки 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" защищают небо от украинских БПЛА на пунктах воздушного наблюдения в ЛНР, используя опыт противодействия дронам на передовой, передает корреспондент РИА Новости с места дежурства расчета.
Расчеты мобильных групп используют транспорт, оснащенный пулеметами, для выявления и уничтожения ударных БПЛА противника, пытающихся атаковать тыловые районы республики.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
07:17
"Раньше специализировались на доставке групп бойцов (на передовые позиции - ред.), а сейчас, так как война изменилась, начали применяться активно "птицы" (ударные БПЛА - ред.), работаем на мобильном посту воздушного наблюдения... Раньше стояли и ближе к первой линии, а сейчас нашли нам чуть-чуть другое применение", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Борода".
Он пояснил, что опыт, полученный на передовой, теперь помогает эффективно противодействовать украинским БПЛА в тыловых районах.
