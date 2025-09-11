https://ria.ru/20250911/lnr-2041099869.html
Мобильные антидронные группы защищают тыловые районы ЛНР
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
ЛУГАНСК, 11 сен - РИА Новости. Мобильные антидронные группы 96-ой бригады разведки 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" защищают небо от украинских БПЛА на пунктах воздушного наблюдения в ЛНР, используя опыт противодействия дронам на передовой, передает корреспондент РИА Новости с места дежурства расчета. Расчеты мобильных групп используют транспорт, оснащенный пулеметами, для выявления и уничтожения ударных БПЛА противника, пытающихся атаковать тыловые районы республики. "Раньше специализировались на доставке групп бойцов (на передовые позиции - ред.), а сейчас, так как война изменилась, начали применяться активно "птицы" (ударные БПЛА - ред.), работаем на мобильном посту воздушного наблюдения... Раньше стояли и ближе к первой линии, а сейчас нашли нам чуть-чуть другое применение", - рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Борода". Он пояснил, что опыт, полученный на передовой, теперь помогает эффективно противодействовать украинским БПЛА в тыловых районах.
луганская народная республика
