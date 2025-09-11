https://ria.ru/20250911/livan-2041132649.html

Сторонник "Хезболлы" погиб при израильской атаке на Ливан

Сторонник "Хезболлы" погиб при израильской атаке на Ливан - РИА Новости, 11.09.2025

Сторонник "Хезболлы" погиб при израильской атаке на Ливан

Израильский беспилотник атаковал транспортное средство на юге Ливана, в результате чего убит один человек, входивший в ряды движения "Хезболлах", сообщил РИА... РИА Новости, 11.09.2025

БЕЙРУТ, 11 сен - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал транспортное средство на юге Ливана, в результате чего убит один человек, входивший в ряды движения "Хезболлах", сообщил РИА Новости источник в ливанской службе скорой помощи. "Израильский беспилотник атаковал управляемой ракетой мотоцикл на дороге, соединяющей Айн Бааль и Бзурию в районе Тира, в южном Ливане", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что целью удара стал член движения "Хезболлах" Васим Джбаи, житель города Айтат. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. По данным министерства здравоохранения Ливана, с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в ноябре 2024 года в результате израильских атак на территории Ливана погибли более 250 человек, более 500 получили ранения. Израильская армия со своей стороны декларирует, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.

