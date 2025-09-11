https://ria.ru/20250911/litva-2041214526.html

Генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве

Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала MDR призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве.

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала MDR призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве."Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм. В других "зарубежных командировках" это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью", — заявил он.В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027-му. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027-м немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.Ранее экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

