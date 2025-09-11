Рейтинг@Mail.ru
Генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 11.09.2025 (обновлено: 15:55 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/litva-2041214526.html
Генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве
Генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве - РИА Новости, 11.09.2025
Генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве
Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала MDR призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:06:00+03:00
2025-09-11T15:55:00+03:00
в мире
литва
германия
россия
арвидас анушаускас
борис писториус
олаф шольц
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала MDR призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве."Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм. В других "зарубежных командировках" это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью", — заявил он.В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027-му. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027-м немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.Ранее экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250911/germanija-2041205559.html
https://ria.ru/20250911/nato-2041205342.html
литва
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c28142ca2e1adb4fa4e6527b059a2354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, германия, россия, арвидас анушаускас, борис писториус, олаф шольц, нато
В мире, Литва, Германия, Россия, Арвидас Анушаускас, Борис Писториус, Олаф Шольц, НАТО
Генерал бундесвера потребовал охрану для немецких военных в Литве

Генерал бундесвера Бюлер призвал обеспечить охрану для бригады ФРГ в Литве

© AP Photo / Henry NichollsНемецкие военнослужащие
Немецкие военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Генерал бундесвера Эрхард Бюлер в эфире канала MDR призвал обеспечить охрану для немецких военных в Литве.
"Работа службы военной охраны в Литве должна быть облегчена, чтобы обеспечить защиту солдат и их родственников даже за пределами казарм. В других "зарубежных командировках" это не так. Там деятельность охраны ограничивается собственно военной сферой, то есть военной собственностью", — заявил он.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Германии прошла масштабная проверка систем оповещения
14:32
В декабре 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус подписали в Вильнюсе план действий по развертыванию немецкой бригады в Литве к 2027-му. Как сообщил Анушаускас, переброска основных соединений состоится в 2025-2026 годах, а "в 2027-м немецкая бригада в Литве должна достичь полной оперативной готовности". Ожидается, что в республику прибудут пять тысяч немецких военных с семьями. Как сообщило Минобороны Литвы, Германия намерена разместить в стране тяжелую бригаду с тремя маневренными батальонами и необходимыми подразделениями боевой поддержки и снабжения.
Ранее экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова усилить свой контингент в рамках миссии "Расширенного передового присутствия" НАТО в Литве. По словам командующего литовской армией Вальдемараса Рупшиса, для размещения выделяемой Германией бригады, состоящей из пяти-шести тысяч военных, необходимо подготовить инфраструктуру. Премьер Литвы Ингрида Шимоните отмечала, что подготовка к приему немецкой бригады займет три года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Североатлантический альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
НАТО будет сообщать Литве более точные данные о воздушных пусках по Украине
14:31
 
В миреЛитваГерманияРоссияАрвидас АнушаускасБорис ПисториусОлаф ШольцНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала