Израиль нанес удар по Дохе вблизи дипломатического квартала, заявил Лавров

Лавров: Израиль нанес удар по Дохе вблизи используемой дипломатами РФ дороги
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Израильский удар по столице Государства Катар был нанесен вблизи дипломатического квартала, где расположено около 10 посольств, а также около дороги, которой пользуются российские представители дипломатической миссии в эмирате, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Объект (израильской-ред.) атаки, здание, которое было разрушено, находится в квартале Дохи, в котором расположено около 10 посольств иностранных государств, и рядом с которым проходит дорога, которую регулярно используют сотрудники нашего посольства в Катаре по пути на работу и для посещения", - сказал Лавров на совместной пресс-конференция министров иностранных дел России, Кувейта и генсекретаря Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Он отметил, что израильский удар по офису ХАМАС в Дохе совершенно неприемлемое действие.
Глава МИД РФ указал, что помимо всех геополитических и практических последствий этого удара в виде возможных непреодолимых препятствий на пути дальнейшего развития диалога с целью урегулирования ситуации с заложниками и с боевыми действиями в регионе, были подвергнуты опасности и жизни простых граждан, жителей Дохи.
В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.
Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.
