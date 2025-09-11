https://ria.ru/20250911/lavrov-2041177602.html
Лавров раскритиковал политику Израиля в палестинском вопросе
Лавров раскритиковал политику Израиля в палестинском вопросе - РИА Новости, 11.09.2025
Лавров раскритиковал политику Израиля в палестинском вопросе
Действия Израиля на Ближнем Востоке говорят о его стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
СОЧИ, 11 сен – РИА Новости. Действия Израиля на Ближнем Востоке говорят о его стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Очевидно, что подобные действия израильтян ведут лишь к подрыву международных усилий по поиску мирных развязок, свидетельствуют о нежелании остановить беспрецедентную гуманитарную катастрофу в Газе, да и на западном берегу реки Иордан, а также о стремлении подорвать саму возможность создания палестинского государства", - сказал он на восьмом министерском заседании Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества стран Персидского залива.Как отметил Лавров, сегодня в ходе переговоров российская сторона рассмотрит сложившуюся ситуацию с партнерами и постарается выработать шаги по минимизации негативных последствий действий Израиля для региона."Особый цинизм ситуации придает тот факт, что Катар является одним из ключевых посредников в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС по условиям прекращения огня в секторе Газа", - подчеркнул он.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник провела операцию "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. Газета Israel Hayom написала, что израильские власти предупредили США и Катар перед нанесением ударов по лидерам движения, которые находились в катарской столице. РИА Новости получило заявление ХАМАС, в котором сказано, что из-за израильских ударов погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Хумама аль-Хайю.Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху уточнил, что Израиль самостоятельно спланировал и реализовал операцию по устранению лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность, при этом президент США сделал заявление, что поговорил с Нетаньяху после ударов, и назвал их "несчастным случаем". В российском МИД в среду подчеркнули, что Россия расценивает удар Израиля по Дохе как нарушение международного права и призывает стороны не допустить эскалации.
