На Ближнем Востоке резко возросла напряженность, заявил Лавров

СОЧИ, 11 сен - РИА Новости. Военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке сильно возросла после ударов Израиля по катарской столице Дохе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Наши сегодняшние встречи проходят в условиях резкого нарастания военно-политической напряженности на Ближнем Востоке вследствие израильских ракетно-бомбовых ударов 9 сентября по столице Катара, Дохе", - сказал Лавров на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи в четверг.

