https://ria.ru/20250911/lavrov-2041176378.html

Лавров встретился с госминистром Катара по иностранным делам

Лавров встретился с госминистром Катара по иностранным делам - РИА Новости, 11.09.2025

Лавров встретился с госминистром Катара по иностранным делам

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T13:04:00+03:00

2025-09-11T13:04:00+03:00

2025-09-11T13:09:00+03:00

катар

сочи

россия

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ."Министр иностранных дел России Лавров провёл встречу с Государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бен Саад Аль-Мурейхи", - говорится в публикации Telegram-канала МИД РФ.В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

https://ria.ru/20250911/tramp-2041172346.html

катар

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

катар, сочи, россия, сергей лавров, в мире