Лавров встретился с госминистром Катара по иностранным делам
13:04 11.09.2025 (обновлено: 13:09 11.09.2025)
Лавров встретился с госминистром Катара по иностранным делам
Лавров встретился с госминистром Катара по иностранным делам
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел в Сочи встречу с госминистром Катара по иностранным делам Султаном бен Саад Аль-Мурейхи, сообщил МИД РФ."Министр иностранных дел России Лавров провёл встречу с Государственным министром по иностранным делам Катара Султаном бен Саад Аль-Мурейхи", - говорится в публикации Telegram-канала МИД РФ.В Сочи 11 сентября проходит очередной раунд стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить удары по Катару, пишут СМИ
Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить удары по Катару, пишут СМИ
