СМИ раскрыли новые подробности о деле убитого перебежчика Кузьминова
СМИ раскрыли новые подробности о деле убитого перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 11.09.2025
СМИ раскрыли новые подробности о деле убитого перебежчика Кузьминова
Тело российского перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 на территорию Украины, опознала его мать, сообщил RT знакомый... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T16:09:00+03:00
2025-09-11T16:09:00+03:00
2025-09-11T16:09:00+03:00
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Тело российского перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 на территорию Украины, опознала его мать, сообщил RT знакомый семьи."Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон", — рассказал собеседник.СМИ в феврале прошлого года сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
