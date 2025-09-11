https://ria.ru/20250911/kuzminov-2041235164.html

СМИ раскрыли новые подробности о деле убитого перебежчика Кузьминова

СМИ раскрыли новые подробности о деле убитого перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 11.09.2025

СМИ раскрыли новые подробности о деле убитого перебежчика Кузьминова

Тело российского перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 на территорию Украины, опознала его мать, сообщил RT знакомый... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:09:00+03:00

2025-09-11T16:09:00+03:00

2025-09-11T16:09:00+03:00

в мире

украина

испания

курск

максим кузьминов

рбк (медиагруппа)

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928392225_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_ca070cf7d02d410921a7e64ebb76b68d.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Тело российского перебежчика Максима Кузьминова, угнавшего в августе 2023 года вертолет Ми-8 на территорию Украины, опознала его мать, сообщил RT знакомый семьи."Она связывалась со своими родственниками. Плакала и рассказывала, как опознавала сына, и жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон", — рассказал собеседник.СМИ в феврале прошлого года сообщали, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил агентству РБК-Украина его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании сообщали РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.Летом 2023-го украинские СМИ и Telegram-каналы писали, что Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему была не известна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".

https://ria.ru/20250721/ispaniya-2030392964.html

https://ria.ru/20241111/kuzminov-1983033189.html

https://ria.ru/20240403/kuzminov-1937511808.html

украина

испания

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, испания, курск, максим кузьминов, рбк (медиагруппа), ми-8 амтш