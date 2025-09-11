https://ria.ru/20250911/kursk-2041273373.html

Компания А7 построит парк развлечений в Курске

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Компания А7, созданная банком ПСБ, построит в Курске современный парк развлечений на площади более 10 гектаров для детского и семейного отдыха, сообщает пресс-служба банка. Соответствующее соглашение в присутствии председателя ПСБ Петра Фрадкова и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна подписали первый заместитель генерального директора - коммерческий директор А7 Александр Дорофеев и врио первого заместителя губернатора – председателя правительства Курской области Александр Чепик. Новый парк станет крупнейшей зоной отдыха для жителей и гостей города. В нем планируется разместить 25 аттракционов нового поколения, зеленые зоны отдыха, ярмарочные зоны, локации для детских мастер-классов и ресторанный дворик. Для активного времяпрепровождения будут созданы интерактивные, спортивные и детские площадки, мультифункциональный мини-стадион. Зимой в парке будет работать каток, летом — фонтан. В вечернее время праздничную и уютную атмосферу в общественном пространстве будут создавать подсветка аттракционов и километры ретрогирлянд: в парке установят около 600 фонарей. Завершить строительство и открыть детский парк планируется в конце 2026 года. "Мы создаем современное и доступное общественное пространство для детей и их родителей, где они смогут общаться, отдыхать и заниматься спортом. Новая площадка также будет способствовать развитию местного бизнеса — от кафе до сервисов проката, что, в свою очередь, поддержит экономическое развитие области. Для А7 этот проект - не просто инвестиции в важный инфраструктурный объект региона, но и реализация принципа социально-ответственного бизнеса. И мы надеемся, что парк станет центром притяжения не только для местных жителей, но гостей города", — сказал Фрадков.

