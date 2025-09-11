Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве
Электронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Расчетный курс евро, на который ориентируется внебиржевой рынок, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов.
К 10:05 мск европейская валюта дорожала на 78 копеек относительно предыдущего закрытия — до 100,12 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10:02 мск рос на десять копеек — до 12,02 рубля, максимума с марта.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Экономист назвала способ купить валюту по лучшему курсу
1 сентября, 02:15