Рейтинг@Mail.ru
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 11.09.2025 (обновлено: 12:04 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/kurs-2041126079.html
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей - РИА Новости, 11.09.2025
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей
Расчетный курс евро, на который ориентируется внебиржевой рынок, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T10:18:00+03:00
2025-09-11T12:04:00+03:00
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800601235_0:0:3438:1934_1920x0_80_0_0_f41880ef5e460701282a193148967de1.jpg
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Расчетный курс евро, на который ориентируется внебиржевой рынок, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов. К 10:05 мск европейская валюта дорожала на 78 копеек относительно предыдущего закрытия — до 100,12 рубля.Курс юаня расчетами "завтра" на 10:02 мск рос на десять копеек — до 12,02 рубля, максимума с марта.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
https://ria.ru/20250901/valyuta-2038594735.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800601235_525:0:3257:2048_1920x0_80_0_0_52009d171e4feca2eedf738ee0a05a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей

Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве
Электронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Электронное табло со знаком евро на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Расчетный курс евро, на который ориентируется внебиржевой рынок, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов.
К 10:05 мск европейская валюта дорожала на 78 копеек относительно предыдущего закрытия — до 100,12 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10:02 мск рос на десять копеек — до 12,02 рубля, максимума с марта.
С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
Пункт обмена валюты - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Экономист назвала способ купить валюту по лучшему курсу
1 сентября, 02:15
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала