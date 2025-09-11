https://ria.ru/20250911/kurs-2041126079.html

Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей

Расчетный курс евро, на который ориентируется внебиржевой рынок, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Расчетный курс евро, на который ориентируется внебиржевой рынок, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов. К 10:05 мск европейская валюта дорожала на 78 копеек относительно предыдущего закрытия — до 100,12 рубля.Курс юаня расчетами "завтра" на 10:02 мск рос на десять копеек — до 12,02 рубля, максимума с марта.С лета прошлого года, после приостановки торгов долларом на Московской бирже, по-настоящему репрезентативным для рубля остается курс юаня, биржевые торги по нему идут с 10:00 до 19:00 мск. Именно в эти часы возможен расчет через курс доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Мосбирже. Этот кросс-курс — главный ориентир для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

