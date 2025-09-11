https://ria.ru/20250911/kuba-2041078578.html

На Кубе полностью отключили электрическую систему

На Кубе полностью отключили электрическую систему - РИА Новости, 11.09.2025

На Кубе полностью отключили электрическую систему

Национальная электрическая система Кубы полностью отключена после сбоя на крупнейшей в стране ТЭЦ, сообщило министерство энергетики в социальной сети X. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T00:17:00+03:00

2025-09-11T00:17:00+03:00

2025-09-11T00:17:00+03:00

в мире

куба

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019638297_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_afca653d9f8f3a6d83d1fcd92800c6bc.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Национальная электрическая система Кубы полностью отключена после сбоя на крупнейшей в стране ТЭЦ, сообщило министерство энергетики в социальной сети X. "Произошло полное отключение энергосистемы, которое может быть связано с неожиданным отключением ТЭЦ Антонио Гуитераса. Причины выясняются. Процесс восстановления уже начался", — сообщило минэнерго. Предыдущие блэкауты из-за отключения ТЭЦ происходили на Кубе в ноябре и декабре 2024 года. В 2025 году электроснабжение в различных регионах Кубы неоднократно прерывалось, а Электрический союз Кубы (ЭСК) сообщал о недостаточной электрогенерации. Местное правительство объясняет энергетический кризис финансовым преследованием со стороны США и препятствиями для приобретения топлива и модернизации сети тепловых электростанций, эксплуатируемых уже несколько десятилетий.

https://ria.ru/20191003/1559378353.html

https://ria.ru/20241204/kuba-1987416283.html

куба

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, куба, сша