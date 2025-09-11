На Кубе полностью отключили электрическую систему
На Кубе полностью отключили электрическую систему после выхода из строя ТЭЦ
Старая Гавана. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Национальная электрическая система Кубы полностью отключена после сбоя на крупнейшей в стране ТЭЦ, сообщило министерство энергетики в социальной сети X.
"Произошло полное отключение энергосистемы, которое может быть связано с неожиданным отключением ТЭЦ Антонио Гуитераса. Причины выясняются. Процесс восстановления уже начался", — сообщило минэнерго.
Предыдущие блэкауты из-за отключения ТЭЦ происходили на Кубе в ноябре и декабре 2024 года.
В 2025 году электроснабжение в различных регионах Кубы неоднократно прерывалось, а Электрический союз Кубы (ЭСК) сообщал о недостаточной электрогенерации. Местное правительство объясняет энергетический кризис финансовым преследованием со стороны США и препятствиями для приобретения топлива и модернизации сети тепловых электростанций, эксплуатируемых уже несколько десятилетий.
