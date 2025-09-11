https://ria.ru/20250911/krym-2041098781.html

В Крыму назвали идею Макрона о вводе войск на Украину тупиковой

В Крыму назвали идею Макрона о вводе войск на Украину тупиковой - РИА Новости, 11.09.2025

В Крыму назвали идею Макрона о вводе войск на Украину тупиковой

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал тупиковой идею президента Франции Эммануэля Макрона о вводе иностранного военного контингента на... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T07:05:00+03:00

2025-09-11T07:05:00+03:00

2025-09-11T07:05:00+03:00

в мире

украина

россия

эммануэль макрон

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951862643_0:257:3071:1984_1920x0_80_0_0_fa93caf0278f5d1f5df9ec1b2f5ab3e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал тупиковой идею президента Франции Эммануэля Макрона о вводе иностранного военного контингента на Украину. Ранее Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркнул, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. "Макрон и ему подобные тянут на переговоры заранее непроходные условия. В простонародье это называется тянуть дохлого кота. Они специально вбрасывают эту идею, обсуждают ее, загоняя переговоры в тупик. Это их главная задача. Россия говорит, что этого не будет, а они в ответ — сколько стран готовы поехать, там-то и там-то они будут дислоцироваться и так далее", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, иностранные солдаты точно не принесут мир Украине. "Они интервенты. Судьба интервентов, приходивших на земли исторической России в разные эпохи - одна и та же. И она хорошо известна", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20250910/koalitsiya-2040817618.html

https://ria.ru/20250910/frantsiya-2040506925.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, эммануэль макрон, республика крым