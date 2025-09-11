Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" не смогут выплатить компенсации

https://ria.ru/20250911/krokus-2041094882.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" не смогут выплатить деньги по гражданским искам потерпевших, их средств и имущества не хватит на покрытие заявленных требований, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "У них нет таких средств и имущества, которое покрывало бы заявленные иски. Кроме того, четверо фигурантов из бедных семей", - сказал собеседник агентства. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.

