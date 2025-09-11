Рейтинг@Mail.ru
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:37 11.09.2025 (обновлено: 05:30 11.09.2025)
Имущество фигурантов дела о теракте в "Крокусе" арестовали
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Имущество фигурантов уголовного дела о террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" находится под арестом, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Имущество обвиняемых по делу было арестовано ещё на стадии следствия, к ним применили такую меру", - сказал собеседник агентства. Собеседник не уточнил конкретное имущество, а также идет ли речь о всех 19 обвиняемых, либо же части. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
красногорск
Суд арестовал имущество фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле" . Архивное фото
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Пострадавшие при теракте в "Крокусе" до сих пор проходят лечение
8 сентября, 02:47
Сгоревшее здание Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Посетители "Крокуса" рассказали в суде, как спасались от террористов
2 сентября, 05:15
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
