Имущество фигурантов дела о теракте в "Крокусе" арестовали

https://ria.ru/20250911/krokus-2041088351.html
2025-09-11T03:37:00+03:00
2025-09-11T03:37:00+03:00
2025-09-11T05:30:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935275309_0:268:3121:2024_1920x0_80_0_0_23ab65970edd288dc85b8a1286399f9f.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Имущество фигурантов уголовного дела о террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл" находится под арестом, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Имущество обвиняемых по делу было арестовано ещё на стадии следствия, к ним применили такую меру", - сказал собеседник агентства. Собеседник не уточнил конкретное имущество, а также идет ли речь о всех 19 обвиняемых, либо же части. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, 1 пропал без вести, всего получили телесные повреждения 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Также к фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. Уголовное дело по существу рассматривает Второй западный окружной военный суд.
