Ракета с новым скафандром "Орлан-МКС" стартует с Байконура

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который доставит на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7, стартует вечером в четверг с Байконура, сообщил ранее "Роскосмос". Старт ракеты намечен на 18.54 мск. Через несколько минут она выведет корабль на околоземную орбиту, после чего он начнёт самостоятельный полёт к МКС. Как сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", корабль доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе 870 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 364 килограмма контейнеров с питанием, свежими продуктами и средствами для утилизации, 206 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов. Также в "Прогресс МС-32" загрузили 50 килограммов азота для пополнения внутренней атмосферы МКС, 86 килограммов оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 19 килограммов медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости, 86 килограммов средств индивидуальной защиты. Кроме того, грузовик доставит на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7. Среди научного оборудования на корабле инвентарь для проведения эксперимента "Биомаг-М" по проверке влияния невесомости и отсутствия геомагнитного поля Земли на бактерию-биодеструктор нефти и грибную культуру, используемую для стимуляции роста растений. Также в грузовом отсеке укладки экспериментов "Структура" по созданию совершенных монокристаллов белков, "Асептик" по улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции и "Вампир" по выращиванию в условиях космического полёта кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур. Другими экспериментами, которые космонавты проведут на оборудовании, которое привезёт "Прогресс МС-32", будут "Виртуал" по отслеживанию реакций организма с помощью VR-очков и проверке влияния невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, "Взаимодействие-2" по исследованию общения экипажа в вынужденной изоляции и других сложных условиях, а также "Нейроиммунитет" по изучению, как стресс из-за условий микрогравитации и других факторов полёта влияет на иммунитет космонавтов. Место на Служебном модуле (СМ) "Звезда" российского сегмента МКС для нового грузовика освободил двумя днями ранее "Прогресс МС-30". Этот корабль прибыл 2 марта и доставил скафандр "Орлан-МКС" №6. Как рассказал ранее РИА Новости гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, впервые российские космонавты выйдут в новых скафандрах в открытый космос в конце года. Старт "Союза-2.1а" в четверг станет 12-м российским космическим пуском в 2025 году и пятым с Байконура.

