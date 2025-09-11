Рейтинг@Mail.ru
Ракета с новым скафандром "Орлан-МКС" стартует с Байконура - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/kosmos-2041080294.html
Ракета с новым скафандром "Орлан-МКС" стартует с Байконура
Ракета с новым скафандром "Орлан-МКС" стартует с Байконура - РИА Новости, 11.09.2025
Ракета с новым скафандром "Орлан-МКС" стартует с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который доставит на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T00:50:00+03:00
2025-09-11T00:50:00+03:00
байконур (город)
земля
роскосмос
ркк "энергия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155264/03/1552640378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11c1df426d5dad1ede65b8147944f6eb.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который доставит на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7, стартует вечером в четверг с Байконура, сообщил ранее "Роскосмос". Старт ракеты намечен на 18.54 мск. Через несколько минут она выведет корабль на околоземную орбиту, после чего он начнёт самостоятельный полёт к МКС. Как сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", корабль доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе 870 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 364 килограмма контейнеров с питанием, свежими продуктами и средствами для утилизации, 206 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов. Также в "Прогресс МС-32" загрузили 50 килограммов азота для пополнения внутренней атмосферы МКС, 86 килограммов оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 19 килограммов медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости, 86 килограммов средств индивидуальной защиты. Кроме того, грузовик доставит на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7. Среди научного оборудования на корабле инвентарь для проведения эксперимента "Биомаг-М" по проверке влияния невесомости и отсутствия геомагнитного поля Земли на бактерию-биодеструктор нефти и грибную культуру, используемую для стимуляции роста растений. Также в грузовом отсеке укладки экспериментов "Структура" по созданию совершенных монокристаллов белков, "Асептик" по улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции и "Вампир" по выращиванию в условиях космического полёта кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур. Другими экспериментами, которые космонавты проведут на оборудовании, которое привезёт "Прогресс МС-32", будут "Виртуал" по отслеживанию реакций организма с помощью VR-очков и проверке влияния невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, "Взаимодействие-2" по исследованию общения экипажа в вынужденной изоляции и других сложных условиях, а также "Нейроиммунитет" по изучению, как стресс из-за условий микрогравитации и других факторов полёта влияет на иммунитет космонавтов. Место на Служебном модуле (СМ) "Звезда" российского сегмента МКС для нового грузовика освободил двумя днями ранее "Прогресс МС-30". Этот корабль прибыл 2 марта и доставил скафандр "Орлан-МКС" №6. Как рассказал ранее РИА Новости гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, впервые российские космонавты выйдут в новых скафандрах в открытый космос в конце года. Старт "Союза-2.1а" в четверг станет 12-м российским космическим пуском в 2025 году и пятым с Байконура.
https://ria.ru/20250903/kononenko-2039408648.html
https://ria.ru/20250805/mks-2033570991.html
https://ria.ru/20250318/skafandr-2005617874.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155264/03/1552640378_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb45202cbd8e81cf21b4da850833f564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
байконур (город), земля, роскосмос, ркк "энергия"
Байконур (город), Земля, Роскосмос, РКК "Энергия"
Ракета с новым скафандром "Орлан-МКС" стартует с Байконура

"Прогресс МС-32" с новым скафандром для выходов в космос отправится к МКС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСкафандр "Орлан"
Скафандр Орлан - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Скафандр "Орлан". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-32", который доставит на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7, стартует вечером в четверг с Байконура, сообщил ранее "Роскосмос".
Старт ракеты намечен на 18.54 мск. Через несколько минут она выведет корабль на околоземную орбиту, после чего он начнёт самостоятельный полёт к МКС.
МКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Космонавт Кононенко рассказал, чего не хватает на МКС
3 сентября, 15:39
Как сообщили в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", корабль доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе 870 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 364 килограмма контейнеров с питанием, свежими продуктами и средствами для утилизации, 206 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.
Также в "Прогресс МС-32" загрузили 50 килограммов азота для пополнения внутренней атмосферы МКС, 86 килограммов оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 19 килограммов медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости, 86 килограммов средств индивидуальной защиты.
Кроме того, грузовик доставит на станцию новый скафандр для выходов в открытый космос "Орлан-МКС" №7.
Среди научного оборудования на корабле инвентарь для проведения эксперимента "Биомаг-М" по проверке влияния невесомости и отсутствия геомагнитного поля Земли на бактерию-биодеструктор нефти и грибную культуру, используемую для стимуляции роста растений. Также в грузовом отсеке укладки экспериментов "Структура" по созданию совершенных монокристаллов белков, "Асептик" по улучшению методов контроля стерильной аппаратуры на станции и "Вампир" по выращиванию в условиях космического полёта кристаллов полупроводника кадмий-цинк-теллур.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Командиром МКС стал Сергей Рыжиков
5 августа, 21:13
Другими экспериментами, которые космонавты проведут на оборудовании, которое привезёт "Прогресс МС-32", будут "Виртуал" по отслеживанию реакций организма с помощью VR-очков и проверке влияния невесомости на зрение, вестибулярный аппарат и ориентацию в пространстве, "Взаимодействие-2" по исследованию общения экипажа в вынужденной изоляции и других сложных условиях, а также "Нейроиммунитет" по изучению, как стресс из-за условий микрогравитации и других факторов полёта влияет на иммунитет космонавтов.
Место на Служебном модуле (СМ) "Звезда" российского сегмента МКС для нового грузовика освободил двумя днями ранее "Прогресс МС-30". Этот корабль прибыл 2 марта и доставил скафандр "Орлан-МКС" №6.
Как рассказал ранее РИА Новости гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков, впервые российские космонавты выйдут в новых скафандрах в открытый космос в конце года.
Старт "Союза-2.1а" в четверг станет 12-м российским космическим пуском в 2025 году и пятым с Байконура.
Концепция колонизации Марса - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Российские ученые могут создать скафандр для полета на Марс
18 марта, 03:48
 
Байконур (город)ЗемляРоскосмосРКК "Энергия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала