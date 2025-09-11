В Южной Корее при взрыве учебной мины пострадали семь человек
СЕУЛ, 11 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва учебной мины на авиабазе в южнокорейской провинции Чеджудо, уже второго в Южной Корее за последние дни, передает агентство Рёнхап.
"Согласно информации ВВС Республики Корея, поступившей в четверг, в среду на авиабазе в городе Согвипхо в провинции Чеджудо в ходе тренировки резервных войск произошел взрыв детонатора учебной мины, в результате чего шестеро резервистов и инструктор в звании сержанта получили легкие ранения. Получив лечение в ближайшей гражданской больнице, они были отпущены домой", - говорится в сообщении Рёнхап. Отмечается, что в результате осмотра серьезных увечий ни у кого из пострадавших обнаружено не было.
В среду агентство Рёнхап сообщало о схожем взрыве учебного боеприпаса на территории армейской базы в городе Пхачжу. На данный момент известно о десяти пострадавших, двое из которых получили серьезные ранения.
Военные заявили, что по факту случившихся инцидентов проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины случившегося.
