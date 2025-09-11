https://ria.ru/20250911/koreja-2041138591.html

В Южной Корее при взрыве учебной мины пострадали семь человек

В Южной Корее при взрыве учебной мины пострадали семь человек - РИА Новости, 11.09.2025

В Южной Корее при взрыве учебной мины пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате взрыва учебной мины на авиабазе в южнокорейской провинции Чеджудо, уже второго в Южной Корее за последние дни, передает... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:58:00+03:00

2025-09-11T10:58:00+03:00

2025-09-11T10:58:00+03:00

в мире

чеджудо

южная корея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890752112_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_68b254cb83a1a88692c6de801acc603c.jpg

СЕУЛ, 11 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали в результате взрыва учебной мины на авиабазе в южнокорейской провинции Чеджудо, уже второго в Южной Корее за последние дни, передает агентство Рёнхап. "Согласно информации ВВС Республики Корея, поступившей в четверг, в среду на авиабазе в городе Согвипхо в провинции Чеджудо в ходе тренировки резервных войск произошел взрыв детонатора учебной мины, в результате чего шестеро резервистов и инструктор в звании сержанта получили легкие ранения. Получив лечение в ближайшей гражданской больнице, они были отпущены домой", - говорится в сообщении Рёнхап. Отмечается, что в результате осмотра серьезных увечий ни у кого из пострадавших обнаружено не было. В среду агентство Рёнхап сообщало о схожем взрыве учебного боеприпаса на территории армейской базы в городе Пхачжу. На данный момент известно о десяти пострадавших, двое из которых получили серьезные ранения. Военные заявили, что по факту случившихся инцидентов проводится расследование, чтобы установить точные обстоятельства и причины случившегося.

https://ria.ru/20250910/koreja-2040868933.html

чеджудо

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чеджудо, южная корея