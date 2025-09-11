https://ria.ru/20250911/konsultatsii-2041312537.html

Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН

БЕЛГРАД, 11 сен - РИА Новости. МИД Сербии и делегация МИД РФ провели в четверг важные и содержательные консультации в преддверии 80-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил сербский министр иностранных дел Марко Джурич. "Хороший и содержательный разговор с директором департамента международных организаций МИД РФ Кириллом Логвиновым, который возглавил российскую делегацию на консультациях МИД Сербии и МИД РФ по вопросам многосторонних отношений. Исключительно важно, что два наших министерства эти консультации проводят в преддверии генеральных дебатов 80-го заседания ГА ООН, как наиболее значимой международной организации по соблюдению международного права и продвижению многосторонних отношений", - написал Джурич в соцсети Х.Он добавил, что снова поблагодарил российскую сторону за принципиальную позицию и поддержку Сербии по вопросу Косово и Метохии.

