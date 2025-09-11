Рейтинг@Mail.ru
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/konsultatsii-2041312537.html
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 11.09.2025
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН
МИД Сербии и делегация МИД РФ провели в четверг важные и содержательные консультации в преддверии 80-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил сербский... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:44:00+03:00
2025-09-11T20:44:00+03:00
в мире
сербия
россия
косово
марко джурич
кирилл логвинов
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103746/71/1037467195_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ffa4de4ff003af4095ea06f28a0a7385.jpg
БЕЛГРАД, 11 сен - РИА Новости. МИД Сербии и делегация МИД РФ провели в четверг важные и содержательные консультации в преддверии 80-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил сербский министр иностранных дел Марко Джурич. &quot;Хороший и содержательный разговор с директором департамента международных организаций МИД РФ Кириллом Логвиновым, который возглавил российскую делегацию на консультациях МИД Сербии и МИД РФ по вопросам многосторонних отношений. Исключительно важно, что два наших министерства эти консультации проводят в преддверии генеральных дебатов 80-го заседания ГА ООН, как наиболее значимой международной организации по соблюдению международного права и продвижению многосторонних отношений&quot;, - написал Джурич в соцсети Х.Он добавил, что снова поблагодарил российскую сторону за принципиальную позицию и поддержку Сербии по вопросу Косово и Метохии.
https://ria.ru/20250312/serbiya-2004593098.html
сербия
россия
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103746/71/1037467195_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3bd932c8c34cd5e232d1803ed0b0310b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, косово, марко джурич, кирилл логвинов, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сербия, Россия, Косово, Марко Джурич, Кирилл Логвинов, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН

МИД Сербии заявил о важных консультациях с МИД России перед Генассамблеей ООН

© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 11 сен - РИА Новости. МИД Сербии и делегация МИД РФ провели в четверг важные и содержательные консультации в преддверии 80-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил сербский министр иностранных дел Марко Джурич.
«

"Хороший и содержательный разговор с директором департамента международных организаций МИД РФ Кириллом Логвиновым, который возглавил российскую делегацию на консультациях МИД Сербии и МИД РФ по вопросам многосторонних отношений. Исключительно важно, что два наших министерства эти консультации проводят в преддверии генеральных дебатов 80-го заседания ГА ООН, как наиболее значимой международной организации по соблюдению международного права и продвижению многосторонних отношений", - написал Джурич в соцсети Х.

Он добавил, что снова поблагодарил российскую сторону за принципиальную позицию и поддержку Сербии по вопросу Косово и Метохии.
Результаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию ООН по Украине
12 марта, 18:13
 
В миреСербияРоссияКосовоМарко ДжуричКирилл ЛогвиновООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала