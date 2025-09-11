https://ria.ru/20250911/konsultatsii-2041312537.html
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 11.09.2025
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН
МИД Сербии и делегация МИД РФ провели в четверг важные и содержательные консультации в преддверии 80-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил сербский... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:44:00+03:00
2025-09-11T20:44:00+03:00
2025-09-11T20:44:00+03:00
в мире
сербия
россия
косово
марко джурич
кирилл логвинов
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103746/71/1037467195_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ffa4de4ff003af4095ea06f28a0a7385.jpg
БЕЛГРАД, 11 сен - РИА Новости. МИД Сербии и делегация МИД РФ провели в четверг важные и содержательные консультации в преддверии 80-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил сербский министр иностранных дел Марко Джурич. "Хороший и содержательный разговор с директором департамента международных организаций МИД РФ Кириллом Логвиновым, который возглавил российскую делегацию на консультациях МИД Сербии и МИД РФ по вопросам многосторонних отношений. Исключительно важно, что два наших министерства эти консультации проводят в преддверии генеральных дебатов 80-го заседания ГА ООН, как наиболее значимой международной организации по соблюдению международного права и продвижению многосторонних отношений", - написал Джурич в соцсети Х.Он добавил, что снова поблагодарил российскую сторону за принципиальную позицию и поддержку Сербии по вопросу Косово и Метохии.
https://ria.ru/20250312/serbiya-2004593098.html
сербия
россия
косово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103746/71/1037467195_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3bd932c8c34cd5e232d1803ed0b0310b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, косово, марко джурич, кирилл логвинов, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Сербия, Россия, Косово, Марко Джурич, Кирилл Логвинов, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия и Сербия провели консультации в преддверии Генассамблеи ООН
МИД Сербии заявил о важных консультациях с МИД России перед Генассамблеей ООН