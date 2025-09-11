https://ria.ru/20250911/kitaj-2041098246.html

Китай призвал США проявлять осторожность в вопросе Тайваня

Китай призвал США проявлять осторожность в вопросе Тайваня - РИА Новости, 11.09.2025

Китай призвал США проявлять осторожность в вопросе Тайваня

Вашингтон должен проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, касающихся вопроса Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T07:02:00+03:00

2025-09-11T07:02:00+03:00

2025-09-11T07:02:00+03:00

в мире

китай

тайвань

сша

ван и (политик)

нэнси пелоси

марко рубио

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40799/01/407990132_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_f6541657069708f69f5083e4157bca3d.jpg

ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Вашингтон должен проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, касающихся вопроса Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио. "США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, особенно в вопросах, затрагивающих коренные интересы Китая, таких как Тайвань", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР. Дипломат добавил, что недавние негативные заявления и действия США "нанесли ущерб законным правам и интересам Китая", представляют собой вмешательство во внутренние дела КНР и не способствуют улучшению и развитию китайско-американских отношений. Ван И подчеркнул, что Пекин решительно выступает против подобного поведения. Ранее на этой неделе министр обороны Китая Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что любые попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР закончатся провалом. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20250910/kitaj-2040999213.html

https://ria.ru/20250905/peregovory-2039808695.html

https://ria.ru/20250808/tayvan-2034005675.html

китай

тайвань

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик), нэнси пелоси, марко рубио, министерство обороны сша