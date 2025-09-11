Рейтинг@Mail.ru
Китай призвал США проявлять осторожность в вопросе Тайваня - РИА Новости, 11.09.2025
07:02 11.09.2025
Китай призвал США проявлять осторожность в вопросе Тайваня
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Вашингтон должен проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, касающихся вопроса Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио. "США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, особенно в вопросах, затрагивающих коренные интересы Китая, таких как Тайвань", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР. Дипломат добавил, что недавние негативные заявления и действия США "нанесли ущерб законным правам и интересам Китая", представляют собой вмешательство во внутренние дела КНР и не способствуют улучшению и развитию китайско-американских отношений. Ван И подчеркнул, что Пекин решительно выступает против подобного поведения. Ранее на этой неделе министр обороны Китая Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что любые попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР закончатся провалом. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Вашингтон должен проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, касающихся вопроса Тайваня, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио.
"США должны проявлять осторожность в своих заявлениях и действиях, особенно в вопросах, затрагивающих коренные интересы Китая, таких как Тайвань", - приводит слова Ван И официальный сайт внешнеполитического ведомства КНР.
Дипломат добавил, что недавние негативные заявления и действия США "нанесли ущерб законным правам и интересам Китая", представляют собой вмешательство во внутренние дела КНР и не способствуют улучшению и развитию китайско-американских отношений.
Ван И подчеркнул, что Пекин решительно выступает против подобного поведения.
Ранее на этой неделе министр обороны Китая Дун Цзюнь в ходе разговора в формате видеоконференции с главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что любые попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР закончатся провалом.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
