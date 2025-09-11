Команда Трампа усилила меры безопасности после убийства Кирка, пишет WSJ
WSJ: Белый дом усилил меры безопасности после убийства политика Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа начала усиливать меры безопасности после убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Кроме того, дополнительные меры будут приняты, когда Трамп посетит матч бейсбольной команды "Янкис" в четверг вечером в Нью-Йорке. "Сегодня вечером на стадионе "Янкис" и рядом с ним можно ожидать усиления присутствия правоохранительных органов", - сообщили в Секретной службе.
Помимо мероприятий этой недели, команда Трампа ведет более широкие обсуждения по усилению безопасности президента, сообщил представитель Белого дома.
Сторонник президента США, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.