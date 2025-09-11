Рейтинг@Mail.ru
Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
21:14 11.09.2025
Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка
Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка
Власти США отложили запланированный ранее пресс-брифинг по расследованию убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка из-за некоего "стремительного
в мире
юта
чарли кирк
покушение на американского политика чарли кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Власти США отложили запланированный ранее пресс-брифинг по расследованию убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка из-за некоего "стремительного развития событий" в рамках следствия, говорится в уведомлении департамента общественной безопасности штата Юта в распоряжении РИА Новости. "В связи со стремительным развитием событий в нашем расследовании мы отложим его (брифинг - ред.). Мы опубликуем обновленную информацию о времени позднее", - указано в сообщении, полученном агентством от властей. Пресс-конференция в Юте с последними новостями об убийстве политика Кирка и поиске преступника была запланирована на 12.45 по местному времени (21.45 мск).
юта
в мире, юта, чарли кирк, покушение на американского политика чарли кирка
В мире, Юта, Чарли Кирк, Покушение на американского политика Чарли Кирка
Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка

В США отложили брифинг по убийству Кирка из-за стремительного развития событий

© AP Photo / Ross D. FranklinМемориал на месте убийства Чарли Кирка
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Власти США отложили запланированный ранее пресс-брифинг по расследованию убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка из-за некоего "стремительного развития событий" в рамках следствия, говорится в уведомлении департамента общественной безопасности штата Юта в распоряжении РИА Новости.
«
"В связи со стремительным развитием событий в нашем расследовании мы отложим его (брифинг - ред.). Мы опубликуем обновленную информацию о времени позднее", - указано в сообщении, полученном агентством от властей.
Пресс-конференция в Юте с последними новостями об убийстве политика Кирка и поиске преступника была запланирована на 12.45 по местному времени (21.45 мск).
В миреЮтаЧарли КиркПокушение на американского политика Чарли Кирка
 
 
