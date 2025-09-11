https://ria.ru/20250911/kirk-2041315380.html

Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка

Власти США отложили пресс-брифинг по делу Кирка

ВАШИНГТОН, 11 сен - РИА Новости. Власти США отложили запланированный ранее пресс-брифинг по расследованию убийства консервативного политика и активиста Чарли Кирка из-за некоего "стремительного развития событий" в рамках следствия, говорится в уведомлении департамента общественной безопасности штата Юта в распоряжении РИА Новости. "В связи со стремительным развитием событий в нашем расследовании мы отложим его (брифинг - ред.). Мы опубликуем обновленную информацию о времени позднее", - указано в сообщении, полученном агентством от властей. Пресс-конференция в Юте с последними новостями об убийстве политика Кирка и поиске преступника была запланирована на 12.45 по местному времени (21.45 мск).

Наталья Макарова

