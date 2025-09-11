Рейтинг@Mail.ru
ФБР опубликовало фото мужчины, возможно, причастного к убийству Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 11.09.2025 (обновлено: 20:34 11.09.2025)
https://ria.ru/20250911/kirk-2041301344.html
ФБР опубликовало фото мужчины, возможно, причастного к убийству Кирка
ФБР опубликовало фото мужчины, возможно, причастного к убийству Кирка - РИА Новости, 11.09.2025
ФБР опубликовало фото мужчины, возможно, причастного к убийству Кирка
Федеральное бюро расследований опубликовало фотографии мужчины, возможно связанного с убийством консервативного политика и активиста Чарли Кирка. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T19:25:00+03:00
2025-09-11T20:34:00+03:00
в мире
сша
чарли кирк
фбр
покушение на американского политика чарли кирка
вооруженные силы украины
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041296862_0:0:569:320_1920x0_80_0_0_96ea49cd053bc1e5e49b1407842dc211.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Федеральное бюро расследований опубликовало фотографии мужчины, возможно связанного с убийством консервативного политика и активиста Чарли Кирка."Мы просим общественной помощи с идентификацией этого лица, представляющего интерес в связи со смертельной стрельбой в Чарли Кирка", — говорится в распространенном сообщении.На фотографиях запечатлен мужчина в темной кепке и солнцезащитных очках, одетый в джинсы и черный джемпер с принтом, на части которого различим флаг США.Убийство сторонника ТрампаПокушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду. По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. По словам очевидцев, пуля попала в шею. Его смерть подтвердил Дональд Трамп.В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Активист поддерживал курс президента "Америка прежде всего". Как отметил телеканал CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, тот попал в больницу в критическом состоянии. В том же году во время президентской кампании совершили две попытки убить Трампа, ставившего под сомнение американскую помощь ВСУ.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
https://ria.ru/20250911/ssha-2041193036.html
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка
Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости.
2025-09-11T19:25
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041296862_35:0:502:350_1920x0_80_0_0_62e8b54b027c1452a2a55a4409351127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, чарли кирк, фбр, покушение на американского политика чарли кирка, вооруженные силы украины, дональд трамп
В мире, США, Чарли Кирк, ФБР, Покушение на американского политика Чарли Кирка, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
ФБР опубликовало фото мужчины, возможно, причастного к убийству Кирка

Опубликовано фото мужчины, представляющего интерес для следствия по делу Кирка

© Фото : FBIФото мужчины, вероятно причастного к убийству активиста Чарли Кирка
Фото мужчины, вероятно причастного к убийству активиста Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : FBI
Фото мужчины, вероятно причастного к убийству активиста Чарли Кирка
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Федеральное бюро расследований опубликовало фотографии мужчины, возможно связанного с убийством консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"Мы просим общественной помощи с идентификацией этого лица, представляющего интерес в связи со смертельной стрельбой в Чарли Кирка", — говорится в распространенном сообщении.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Необратимые последствия". За что убили Чарли Кирка
Вчера, 13:50
На фотографиях запечатлен мужчина в темной кепке и солнцезащитных очках, одетый в джинсы и черный джемпер с принтом, на части которого различим флаг США.

Убийство сторонника Трампа

Покушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду. По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. По словам очевидцев, пуля попала в шею. Его смерть подтвердил Дональд Трамп.
В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Активист поддерживал курс президента "Америка прежде всего". Как отметил телеканал CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, тот попал в больницу в критическом состоянии. В том же году во время президентской кампании совершили две попытки убить Трампа, ставившего под сомнение американскую помощь ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
Вчера, 12:55
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
 
В миреСШАЧарли КиркФБРПокушение на американского политика Чарли КиркаВооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала