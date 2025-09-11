ФБР опубликовало фото мужчины, возможно, причастного к убийству Кирка

https://ria.ru/20250911/kirk-2041301344.html

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Федеральное бюро расследований опубликовало фотографии мужчины, возможно связанного с убийством консервативного политика и активиста Чарли Кирка."Мы просим общественной помощи с идентификацией этого лица, представляющего интерес в связи со смертельной стрельбой в Чарли Кирка", — говорится в распространенном сообщении.На фотографиях запечатлен мужчина в темной кепке и солнцезащитных очках, одетый в джинсы и черный джемпер с принтом, на части которого различим флаг США.Убийство сторонника ТрампаПокушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду. По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. По словам очевидцев, пуля попала в шею. Его смерть подтвердил Дональд Трамп.В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Активист поддерживал курс президента "Америка прежде всего". Как отметил телеканал CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, тот попал в больницу в критическом состоянии. В том же году во время президентской кампании совершили две попытки убить Трампа, ставившего под сомнение американскую помощь ВСУ.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости. 2025-09-11T19:25 true PT0M07S

