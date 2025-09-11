ФБР опубликовало фото мужчины, возможно, причастного к убийству Кирка
Опубликовано фото мужчины, представляющего интерес для следствия по делу Кирка
Фото мужчины, вероятно причастного к убийству активиста Чарли Кирка
© Фото : FBI
Фото мужчины, вероятно причастного к убийству активиста Чарли Кирка
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Федеральное бюро расследований опубликовало фотографии мужчины, возможно связанного с убийством консервативного политика и активиста Чарли Кирка.
"Мы просим общественной помощи с идентификацией этого лица, представляющего интерес в связи со смертельной стрельбой в Чарли Кирка", — говорится в распространенном сообщении.
На фотографиях запечатлен мужчина в темной кепке и солнцезащитных очках, одетый в джинсы и черный джемпер с принтом, на части которого различим флаг США.
Убийство сторонника Трампа
Покушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду. По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. По словам очевидцев, пуля попала в шею. Его смерть подтвердил Дональд Трамп.
В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Активист поддерживал курс президента "Америка прежде всего". Как отметил телеканал CNN, Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, тот попал в больницу в критическом состоянии. В том же году во время президентской кампании совершили две попытки убить Трампа, ставившего под сомнение американскую помощь ВСУ.
Кто убил Чарли Кирка
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.