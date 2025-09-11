https://ria.ru/20250911/kirk-2041273573.html

WSJ: на пулях в винтовке, из которой могли убить Кирка, были лозунги

WSJ: на пулях в винтовке, из которой могли убить Кирка, были лозунги - РИА Новости, 11.09.2025

WSJ: на пулях в винтовке, из которой могли убить Кирка, были лозунги

Следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, пули с выгравированными лозунгами... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T18:08:00+03:00

2025-09-11T18:08:00+03:00

2025-09-11T19:54:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

чарли кирк

дональд трамп

владимир зеленский

фбр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041250312_0:582:2322:1888_1920x0_80_0_0_da68e74d27ac0bddb86ca5ae2a054c54.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. В четверг руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс заявил, что правоохранители обнаружили винтовку, из которой, предположительно, был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк. "Следователи обнаружили боеприпасы с выгравированными антифашистскими и связанными с движением ЛГБТ* лозунгами внутри винтовки, из которой, по мнению властей, стреляли в Чарли Кирка", - говорится в публикации издания.По данным источников газеты, оружие было обнаружено в лесу недалеко от места стрельбы, оно было завернуто в полотенце. Как отмечает издание, в магазине ружья были три неизрасходованных патрона, на каждом из которых были надписи, но не уточняется, какие именно. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

https://ria.ru/20250911/tramp-2041269084.html

https://ria.ru/20250911/kirk-2041242968.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, фбр, центральное разведывательное управление (цру), покушение на американского политика чарли кирка