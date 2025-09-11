WSJ: на пулях в винтовке, из которой могли убить Кирка, были лозунги
WSJ: на патронах, которыми стреляли в Кирка, нашли трансгендерную гравировку
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка
© AP Photo / Ross D. Franklin
Мемориал на месте убийства Чарли Кирка
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Следователи в США нашли в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста Чарли Кирка, пули с выгравированными лозунгами антифашистского движения "Антифа", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В четверг руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс заявил, что правоохранители обнаружили винтовку, из которой, предположительно, был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк.
«
"Следователи обнаружили боеприпасы с выгравированными антифашистскими и связанными с движением ЛГБТ* лозунгами внутри винтовки, из которой, по мнению властей, стреляли в Чарли Кирка", - говорится в публикации издания.
По данным источников газеты, оружие было обнаружено в лесу недалеко от места стрельбы, оно было завернуто в полотенце. Как отмечает издание, в магазине ружья были три неизрасходованных патрона, на каждом из которых были надписи, но не уточняется, какие именно.
Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.
