https://ria.ru/20250911/kirk-2041242968.html

В ФБР раскрыли детали дела об убийстве Кирка

В ФБР раскрыли детали дела об убийстве Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

В ФБР раскрыли детали дела об убийстве Кирка

Нападение на консервативного политического активиста Чарли Кирка, смертельно раненного на массовом мероприятии в штате Юта, носило предумышленный характер,... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T16:40:00+03:00

2025-09-11T16:40:00+03:00

2025-09-11T17:21:00+03:00

в мире

юта

солт-лейк-сити

чарли кирк

фбр

сша

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7756142c96bd4ae2815f8b9f00273b64.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Нападение на консервативного политического активиста Чарли Кирка, смертельно раненного на массовом мероприятии в штате Юта, носило предумышленный характер, сообщил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс."Я могу сказать, что это было целенаправленное нападение. Мы не считаем, что жителям сообщества угрожает опасность", — сказал он на пресс-конференции.В лесистой местности, куда, предположительно, скрылся стрелок, нашли винтовку, ее направят на экспертизу. У полиции есть видеозапись с подозреваемым в убийстве, его личность устанавливают, сообщил представитель департамента общественной безопасности Юты."Нам удалось отследить его перемещения, когда он вышел на другую сторону здания, спрыгнул с крыши и скрылся из кампуса в жилом районе. У нас есть качественная видеозапись этого человека, но мы пока не будем ее публиковать, так как используем технологии для установления его личности", — сказал он.По заявлению представителя ФБР, в нападении подозревают мужчину в "возрасте студента колледжа". Представители Секретной службы подтвердили РИА Новости усиление мер безопасности у Белого дома, связав это с резонансным убийством политика.Убийство сторонника ТрампаПокушение произошло на массовом мероприятии в Университете долины Юта в среду. По Кирку открыли огонь, когда он отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. По словам очевидцев, пуля попала в шею. Изначально сообщалось, что активист выжил, но находится в критическом состоянии. Позже его смерть подтвердил Дональд Трамп.Телеканал NBC сообщил, что подозреваемого в покушении задержали, от дачи показаний он отказался. Местное отделение телеканала Fox News передавало, что в атаке подозревают зарегистрированного сторонника демократов Майкла Маллинсона. Позже газета The New York Times написала, что его отпустили. Через некоторое время директор ФБР Кэш Патель сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого, однако и его отпустили после допроса.Что известно о КиркеВ 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности в учебных заведениях. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. На его соцсети суммарно подписаны более 20 миллионов человек. Множество просмотров собирали видео, на которых он вступает в дебаты со сторонниками Демократической партии.В своих публичных высказываниях Кирк критиковал киевский режим, выступал против предоставления военной помощи Украине и за восстановление дипломатических отношений с Россией. Он активно поддерживал политику Дональда Трампа "Америка прежде всего".Это не первый случай покушения на политика, выступавшего против поддержки Киева. В 2024-м проукраинский радикал пытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, тот попал в больницу в критическом состоянии. В том же году во время президентской кампании были совершены две попытки убить Трампа, ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.* Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html

https://ria.ru/20250911/zakharova-2041206752.html

юта

солт-лейк-сити

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с предполагаемым убийцей Чарли Кирка Человек, убегающий с крыши здания в момент после стрельбы в американского консервативного активиста Чарли Кирка, попал на видео. Очевидец Тэннер Максвелл поделился с газетой этими кадрами, которые были сделаны сразу после того, как прозвучал выстрел. На видео гости мероприятия бросаются на землю после выстрела, однако при повороте камеры можно разглядеть темный силуэт человека, убегающего на крыше из поля видимости. 2025-09-11T16:40 true PT0M07S

Покушение на политика Чарли Кирка Покушение на политика Чарли Кирка 2025-09-11T16:40 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юта, солт-лейк-сити, чарли кирк, фбр, сша, покушение на американского политика чарли кирка