ФБР нашло винтовку, из которой мог быть убит Кирк - РИА Новости, 11.09.2025
16:29 11.09.2025 (обновлено: 16:37 11.09.2025)
ФБР нашло винтовку, из которой мог быть убит Кирк
2025-09-11T16:29:00+03:00
2025-09-11T16:37:00+03:00
покушение на американского политика чарли кирка
фбр
чарли кирк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041072748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7756142c96bd4ae2815f8b9f00273b64.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс."Сегодня утром я могу сказать, что мы нашли оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - сказал Болс.По его словам, винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Оружие будет направлено на экспертизу.Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
покушение на американского политика чарли кирка, фбр, чарли кирк, в мире
Покушение на американского политика Чарли Кирка, ФБР, Чарли Кирк, В мире
© AP Photo / John LocherЧарли Кирк
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / John Locher
Чарли Кирк. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.
"Сегодня утром я могу сказать, что мы нашли оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - сказал Болс.
По его словам, винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Оружие будет направлено на экспертизу.
Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
ФБР назвала приблизительный возраст подозреваемого в убийстве Кирка
16:36
 
Покушение на американского политика Чарли КиркаФБРЧарли КиркВ мире
 
 
