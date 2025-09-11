https://ria.ru/20250911/kirk-2041241681.html

ФБР нашло винтовку, из которой мог быть убит Кирк

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Правоохранители обнаружили винтовку, из которой предположительно был смертельно ранен американский консервативный активист Чарли Кирк, заявил руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс."Сегодня утром я могу сказать, что мы нашли оружие, которое, как мы полагаем, использовалось в стрельбе. Это мощная винтовка с продольно-скользящим затвором", - сказал Болс.По его словам, винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Оружие будет направлено на экспертизу.Кирк был накануне смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта.

