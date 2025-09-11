https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html

Кто убил Чарли Кирка

Кто убил Чарли Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

Кто убил Чарли Кирка

Десятого сентября 2025 года прицельным выстрелом снайпера с расстояния около 200 метров был убит один из самых популярных и влиятельных представителей движения... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:55:00+03:00

2025-09-11T12:55:00+03:00

2025-09-11T14:16:00+03:00

аналитика

чарли кирк

сша

дональд трамп

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041174875_0:77:1536:941_1920x0_80_0_0_32de13291c75baede6c8b927b2879d92.jpg

Десятого сентября 2025 года прицельным выстрелом снайпера с расстояния около 200 метров был убит один из самых популярных и влиятельных представителей движения MAGA (Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой"), любимец Дональда Трампа, блогер и вдохновитель консервативной американской молодежи 32-летний Чарли Кирк.Он не был ни военным, ни наемником, ни радикалом, ни экстремистом. Напротив, его позиции были всегда предельно взвешенными и обоснованными. Он охотно принимал участие в полемике с идеологическими противниками, либералами, выслушивал их аргументы, пытался вникнуть. Но… Но он был убежденным традиционалистом, христианином, консерватором, патриотом. А такого либералы, враги традиции, простить не могут. Особенно если молодой, активный, харизматичный лидер становится по-настоящему влиятельным и популярным.За свою короткую жизнь Чарльз Кирк сделал очень много для патриотического движения Америки. Он организовал платформу TPUSA (Turning Point USA — "Поворотный момент США"), которая стала самым массовым форумом для сторонников MAGA. Эта платформа открылась во многих университетах и кампусах США, где консервативно настроенная молодежь начала прорывать оголтелую диктатуру университетских либеральных элит, ожесточенно навязывавших студенчеству гендерную философию, критическую расовую теорию (по сути — антибелый расизм), нормативы ЛГБТ*, радикальный феминизм, поддержку нелегальной миграции, постгуманизм, глубинную экологию и иные извращенные формы самосознания. В такой токсичной атмосфере, задолго до Трампа, Чарли Кирк и открыл фронт консервативного сопротивления. И его инициатива была поддержана американской молодежью, которая понемногу стала поднимать голову.На платформе TPUSA фактически произошло рождение MAGA. Самые разнородные силы — крайние и умеренные, традиционалисты и сторонники "Темного просвещения", сторонники многополярного мира и американской империи, произраильские и антиизраильские — познакомились друг с другом и фактически переломили настроения в американском обществе.Конечно, здесь решающую роль сыграл Илон Маск, купивший ультралиберальную сеть "Твиттер" и превративший ее в по-настоящему свободную площадку для обмена мнениями. Маск взломал тоталитарную либеральную цензуру в отдельно взятой социальной сети. Чарли Кирк, в свою очередь, разрушил ложный образ, будто вся американская молодежь поддерживает глобалистов, либералов и Демпартию. Так родилось MAGA. И так MAGA победило, приведя к власти своего кандидата.Трамп за время своего президентства совершил уже множество ошибок и неверных ходов. Поддержал геноцид в Газе, нанес удары по Ирану, отказался публиковать список педофила Эпштейна, рассорился с Илоном Маском, поддался на грубую лесть Евросоюза, не прекратил поддержку террористического режима Киева, поссорился с Индией, стал нападать на БРИКС и многополярный мир, начал готовить вторжение в Венесуэлу.Видя это, MAGA-движение пришло в уныние. "Трампа похитили" и даже "Трамп нас предал" — говорили Алекс Джонс и Стив Бэннон, Кэндис Оуенс и Ник Фуентес, Джексон Хинкл и Мило Янопулос, Лора Лумер и Каттард, Такер Карлсон и Мэрджори Тэйлор Грин, Джо Пособец и Мэтт Гэтц, Майк Бенц и Оуен Шройер. Но каждый понимал под этим что-то свое. MAGA стало рушиться на глазах. Чарли Кирк был одним из тех, кто до последнего старался удержаться вместе и не потерять Трампа. Он был верен президенту США абсолютным образом, оправдывал каждый его поступок — но не из конформизма, а очень ответственно отдавая себе отчет в том, насколько он важен для американской "консервативной революции". Будучи совсем молодым человеком, Чарли Кирк оказался взрослее и мудрее остальных. При этом никогда не сдавал MAGA — он всегда жестко выступал против киевского режима и за сближение с Россией, критиковал агрессивную политику Нетаньяху и ее поддержку со стороны США, выступал за публикацию списков Эпштейна даже тогда, когда сам Трамп пошел на попятную. Однако он не спешил рвать связи с Трампом, стараясь выполнить свою задачу — осуществить поворотный момент в Штатах.Его последнее выступление в Университете Вэлей в городе Орем, штат Юта, проходило в рамках тура "Поворотного момента". Чарли Кирк мирно говорил с огромной толпой сторонников (а может быть, и оппонентов — доступ был открыт всем) в павильоне "Америка возвращается". В этот момент снайпер выстрелил, попав ему в шею. Видеосъемка запечатлела, как от попадания пули в артерию оттуда фонтаном начала хлестать кровь. После этого не было никаких шансов, и хотя врачи еще боролись за его жизнь, исход был очевиден. Чарли Кирк был прицельно и осознанно убит профессионалом. За его идеи.У него было немного личных врагов, да и что это за личные враги, которые способны организовать столь профессиональное убийство. Вся Америка сошлась во мнении — убийство Чарли Кирка чисто политическое. Оно продолжает серию убийств американских политических лидеров — от Кеннеди до покушений на Трампа. Виновных в таких случаях не находят. Потому что это те же самые силы, которые тайно правят Америкой, не обращая никакого внимания ни на политический статус, ни на народную поддержку, ни на то, что их жертвами становятся совершенно невинные люди. Просто у них есть убеждения. И харизма. И влияние. А вот это уже для кое-кого совсем опасно.Сразу после появления этой новости и публикации жутких кадров в Сети, и особенно после подтверждения известия о смерти Чарли Кирка, Америку взорвало. Причем с двух сторон.С выражением солидарности его близким, прославляя героизм этого молодого человека, к нации обратился президент Трамп. Все члены его семьи пережили произошедшее как свое личное горе. И это правильно: цель таких убийств символическая — послать черную метку. Чарли Кирк был для Трампа политическим сыном. И теперь и его политические сторонники, и члены его семьи уже никогда не смогут чувствовать себя в безопасности в своей собственной стране. Или это не их страна?Все участники MAGA — и разочаровавшиеся в Трампе, и пока еще нет — восприняли это как прямой удар. Многие не могли сдержать слез. Консервативная христианская Америка плакала.Илон Маск первым включился в освещение произошедшего, чтобы либеральные СМИ, по своему обыкновению, не смогли это замолчать. Он выступил с прямым обвинением в том, что Демпартия вступила на путь политического террора. И отвечать надо не менее жестко.Боль, слезы, сдавленная ярость, чувство несправедливости и бессилия, сострадание и восхищение героизмом этого молодого патриота, которого некоторые считали вероятным будущим президентом США, окатило MAGA обжигающей волной. После первых эмоций и вспышки ненависти к либералам, глобалистам и глубинному государству — а в том, что Чарли Кирка убили именно они, ни у кого не было ни малейших сомнений, — в MAGA единодушно сделали три вывода.Во-первых, на место одного убитого Чарли Кирка должен встать миллион молодых американских патриотов. Он пал, чтобы "Поворотный момент" случился: он должен случиться. И он случится.Во-вторых, немедленно стоит прекратить внутренние распри в MAGA. Они работают только на пользу безжалостному врагу, а целью теперь может стать каждый. Во имя Чарли Кирка MAGA должно возродиться.В-третьих, хватит быть толерантными. Левые всегда обвиняют правых в насилии. Но насилие исходит только со стороны либералов и левых. Правые — жертвы. И хватит это терпеть. Переходим к следующей фазе — всеобщая радикализация.Не менее возбужденно отреагировали и либералы. Через минуту после случившегося либеральный телеканал MSNBC сообщил: "В Кирка случайно попал его сторонник, который стрелял от радости в воздух". Человека убивает в прямом эфире снайпер, а диктор говорит такое. Что нам это напоминает? Конечно, украинскую пропаганду. Или "Эхо Москвы" — совершенно те же нравственные установки. Если гибнут их враги, значит, они сами себя и убили. Непонятно только, кто кого всему этому научил. Такому вопиющему античеловеческому свинству.Чуть позднее на том же канале MSNBC еще один либерал, Мэтью Доудс, как ни в чем не бывало сказал: "Чарли Кирк сам виноват в том, что его застрелили".И тут взорвалась — теперь от радости и восторга — либеральная сеть. Убили, убили, убили… Мы его все-таки убили. Как хорошо! Наша взяла! Смерть MAGA!И снова параллель с украинцами. На сей раз самая прямая. Украинские сети радовались убийству Чарли Кирка не меньше (если не больше) американских либералов. Как же, ведь он критиковал Зеленского, призывал Вашингтон перестать поддерживать киевский режим. Получи пулю.Но что важно: никакой принципиальной разницы между одичалыми украинскими нацистами и ультралиберальными сторонниками ЛГБТ*, феминизма, постгуманизма, Обамы и Камалы Харрис из США в реакции на убийство Чарли Кирка не просматривается. Это строго один и тот же идеологический лагерь. Когда мы дежурно говорим, что современная Украина — это просто террористическое крыло либеральных глобалистов, мы даже не подозреваем, насколько мы правы.По сути, так же реагируют и конгрессмены от Демпартии, ничего не стесняясь. На предложение республиканцев в конгрессе почтить память Кирка минутой молчания и общей молитвой демократы громогласно завыли "Nooooo!". Фактически это ревущее "Nooooo!" есть признание в совершении преступления без какого бы то ни было намека на раскаяние. Лишь самые хитрые либеральные инфлюенсеры пытались охладить пыл своих беснующихся от восторга единомышленников: постарайтесь сдерживать свои чувства, пишут они. Мы все понимаем, так же как и вы, но будьте осторожны. Однако к ним особенно не прислушиваются.Что это? Некоторые называют вещи своими именами. Это начало новой гражданской войны. Так они обычно и начинаются: вроде локальный случай, а целые народы и континенты приходят в движение.Явно предчувствуя, что перейдена критическая точка, журнал Time сегодня вышел с фото из Университета Вэлей с павильоном Кирка в красно-кровавых тонах и надписью Enough. "Достаточно". То есть стоп, остановимся.Их понять можно: убили одну из ключевых фигур их оппонентов — подло и жестоко, оставив без отца двух детей и молодую жену, а также осиротевшую молодежь консервативной Америки, потерявшую кого-то больше, чем отца или мужа, — лидера. И достаточно. Ненадолго остановимся. А потом? А потом — следующий. И снова кто-то крикнет "Достаточно!". А кто-то тут же станет выбирать новую жертву.Мы, русские, конечно, можем сказать — это их дело, оно нас не касается. Это неправильно, нечестно. Чарли Кирк был на нашей стороне линии фронта, которая разделяет сейчас человечество. Гражданская война в США — это не нечто отдаленное. Это часть той же самой глобальной гражданской войны, которая идет уже сейчас. Один из фронтов этой войны — Украина.Когда украинские террористы убили Дарью Дугину и Владлена Татарского, подло и жестоко, приказы им отдавали те же центры, которые послали стрелка уничтожить у всех на глазах Чарли Кирка. Это один и тот же штаб. Он целится прежде всего в идеологов, в молодых, в мыслителей, в бесстрашных героев. Они не добиваются своей цели, так как настоящих людей не запугать, а война от этого только вспыхнет с новой силой. Но замены-то ни Даше, ни Владлену, ни теперь Чарли Кирку найти невозможно. Это особый тип людей, которые всегда впереди, которые чувствуют, что если сами они не начнут поворачивать историю в ином направлении, никакого поворотного момента, никакого исторического фронтира не наступит.В случае Чарли Кирка зло убило добро. Здесь нет и не может быть никакой нейтральной позиции. Планетарный фронт патриотов и традиционалистов против безумной извращенной агрессивной либерал-глобалистской элиты, которая эту войну и начала. Уже начала. MAGA, какими бы странными и гротескными ни были эти представления, на нашей стороне в гражданской войне человечества. Чарли Кирк боролся за Трампа, чтобы он следовал по пути MAGA, не давая сбить себя с него неоконам и разветвленной агентуре глубинного государства. За этого его и убили.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

https://ria.ru/20250911/ssha-2041081609.html

https://ria.ru/20250911/kirk-2041157402.html

https://ria.ru/20250911/ubiystvo-2041144218.html

https://ria.ru/20250911/prezident-2041157158.html

https://ria.ru/20250911/ubijstvo-2041123345.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

аналитика, чарли кирк, сша, дональд трамп, покушение на американского политика чарли кирка