https://ria.ru/20250911/kirk-2041157402.html

Губернатор Флориды призвал казнить убийцу активиста Кирка

Губернатор Флориды призвал казнить убийцу активиста Кирка - РИА Новости, 11.09.2025

Губернатор Флориды призвал казнить убийцу активиста Кирка

Необходимо поймать убийцу американского консервативного активиста Чарли Кирка, выступавшего против помощи Украине, а также провести быстрый судебный процесс и... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T12:11:00+03:00

2025-09-11T12:11:00+03:00

2025-09-11T12:11:00+03:00

в мире

украина

сша

флорида

дональд трамп

чарли кирк

рон десантис

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Необходимо поймать убийцу американского консервативного активиста Чарли Кирка, выступавшего против помощи Украине, а также провести быстрый судебный процесс и казнить виновника, заявил губернатор Флориды Рон Десантис. Сторонник президента США Кирк в среду получил смертельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. "Нужно поймать его и обеспечить скорое вынесение смертного приговора. Я не хочу, чтобы разбирательство тянулось бесконечно", - заявил политик в эфире телеканала Fox. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041127020.html

https://ria.ru/20250911/ubijstvo-2041123345.html

украина

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, флорида, дональд трамп, чарли кирк, рон десантис, центральное разведывательное управление (цру), покушение на американского политика чарли кирка