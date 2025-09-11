https://ria.ru/20250911/kirk-2041157402.html
Губернатор Флориды призвал казнить убийцу активиста Кирка
Необходимо поймать убийцу американского консервативного активиста Чарли Кирка, выступавшего против помощи Украине, а также провести быстрый судебный процесс и... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T12:11:00+03:00
в мире
украина
сша
флорида
дональд трамп
чарли кирк
рон десантис
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Необходимо поймать убийцу американского консервативного активиста Чарли Кирка, выступавшего против помощи Украине, а также провести быстрый судебный процесс и казнить виновника, заявил губернатор Флориды Рон Десантис. Сторонник президента США Кирк в среду получил смертельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. "Нужно поймать его и обеспечить скорое вынесение смертного приговора. Я не хочу, чтобы разбирательство тянулось бесконечно", - заявил политик в эфире телеканала Fox. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
