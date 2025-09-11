Рейтинг@Mail.ru
Кирк боролся за традиционные ценности, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.09.2025
11:59 11.09.2025
Кирк боролся за традиционные ценности, заявили в Совфеде
Кирк боролся за традиционные ценности, заявили в Совфеде - РИА Новости, 11.09.2025
Кирк боролся за традиционные ценности, заявили в Совфеде
Убийство консервативного активиста Чарли Кирка свидетельствует о том, что либералы готовы пойти на любое преступление ради своих безумных идей, сказал РИА... РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Убийство консервативного активиста Чарли Кирка свидетельствует о том, что либералы готовы пойти на любое преступление ради своих безумных идей, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. "Гибель Чарли Кирка - большая утрата для всего консервативного политического движения. Несмотря на свой молодой возраст, Чарли был одним из лидеров общественного мнения и по ту сторону океана боролся за традиционные ценности и христианские идеалы", - отметил политик. При этом СВО он неоднократно называл внутренним делом России, тем самым был одним из немногих здравых мыслителей молодой Америки, сказал Шендерюк-Жидков. "Его убийство свидетельствует о том, что либералы готовы пойти на любое преступление ради своих безумных идей", - заключил он. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный активист Кирк накануне был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Кирк также говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ" и подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Кирк боролся за традиционные ценности, заявили в Совфеде

В Совфеде назвали убийство Кирка большой утратой для консервативного движения

МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Убийство консервативного активиста Чарли Кирка свидетельствует о том, что либералы готовы пойти на любое преступление ради своих безумных идей, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
"Гибель Чарли Кирка - большая утрата для всего консервативного политического движения. Несмотря на свой молодой возраст, Чарли был одним из лидеров общественного мнения и по ту сторону океана боролся за традиционные ценности и христианские идеалы", - отметил политик.
При этом СВО он неоднократно называл внутренним делом России, тем самым был одним из немногих здравых мыслителей молодой Америки, сказал Шендерюк-Жидков. "Его убийство свидетельствует о том, что либералы готовы пойти на любое преступление ради своих безумных идей", - заключил он.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный активист Кирк накануне был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Кирк также говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ" и подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
