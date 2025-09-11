https://ria.ru/20250911/kirk-2041145171.html

Эксперт рассказал об отношении убитого активиста Кирка к России

Эксперт рассказал об отношении убитого активиста Кирка к России - РИА Новости, 11.09.2025

Эксперт рассказал об отношении убитого активиста Кирка к России

Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый в США, был сторонником традиционных духовно-нравственных ценностей и выступал за развитие отношений с... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T11:31:00+03:00

2025-09-11T11:31:00+03:00

2025-09-11T11:31:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

чарли кирк

дональд трамп

владимир зеленский

покушение на американского политика чарли кирка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый в США, был сторонником традиционных духовно-нравственных ценностей и выступал за развитие отношений с Россией на их основе, рассказал РИА Новости директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко. "Он был верующим, сторонником традиционных духовно-нравственных ценностей, которые мы сегодня развиваем в России. Он призывал к развитию конструктивных отношений с нашей стороной на основе традиционных ценностей", - сказал Игнатенко. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный активист Кирк накануне был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Кирк также говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ" и подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

https://ria.ru/20250911/kirk-2041143616.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, чарли кирк, дональд трамп, владимир зеленский, покушение на американского политика чарли кирка, центральное разведывательное управление (цру)