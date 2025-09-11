https://ria.ru/20250911/kirk-2041145171.html
Эксперт рассказал об отношении убитого активиста Кирка к России
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Консервативный американский активист Чарли Кирк, убитый в США, был сторонником традиционных духовно-нравственных ценностей и выступал за развитие отношений с Россией на их основе, рассказал РИА Новости директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко. "Он был верующим, сторонником традиционных духовно-нравственных ценностей, которые мы сегодня развиваем в России. Он призывал к развитию конструктивных отношений с нашей стороной на основе традиционных ценностей", - сказал Игнатенко. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный активист Кирк накануне был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Он выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Кирк также говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ" и подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
