Орбан назвал убийство Кирка результатом ненависти

БУДАПЕШТ, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка результатом ненавистнической кампании, развязанной левыми, и призвал остановить ее. "Вчера мы потеряли истинного защитника веры и свободы. Наши глубочайшие соболезнования семье Кирка и всему американскому народу. Смерть Чарли Кирка - результат международной ненавистнической кампании, развязанной прогрессивно-либеральными левыми. Именно она привела к нападениям на (премьера Словакии - ред.) Роберта Фицо, (экс-премьера Чехии - ред.) Андрея Бабиша, а теперь и на Чарли Кирка. Мы должны остановить ненависть! Мы должны остановить разжигающих ненависть левых!" - написал Орбан в соцсети Х. Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

