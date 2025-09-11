https://ria.ru/20250911/kirk-2041127020.html

Американский канал уволил обозревателя за слова об убийстве Кирка

Телеканал MSNBC уволил своего обозревателя Мэтью Доуда за слова по поводу гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка, следует из заявления главы РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T10:25:00+03:00

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Телеканал MSNBC уволил своего обозревателя Мэтью Доуда за слова по поводу гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка, следует из заявления главы телеканала Ребекки Катлер на одной из страниц MSNBC в соцсети X. "Во время нашего экстренного репортажа об убийстве Чарли Кирка Мэтью Доуд сделал неуместные, нетактичные и неприемлемые заявления. Мы приносим извинения за его высказывания, как и он сам. В Америке нет места насилию, политическому или иному", - говорится в заявлении Катлер. Во время выступления в эфире MSNBC ранее Доуд предположил, что убийцей мог быть сторонник Кирка, а также назвал жертву "противоречивой фигурой". Сторонник президента США, консервативный активист Чарли Кирк, который, как и в свое время Дональд Трамп, получил на мероприятии огнестрельное ранение (но в отличие от президента не выжил) выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру. Он говорил о Зеленском как о "марионетке ЦРУ", подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 проукраинский радикал попытался застрелить премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под вопрос американскую поддержку Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах в ноябре, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

2025

